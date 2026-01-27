Tümü Webekno
iOS 26.3 Beta 3 Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

Apple, iOS 26.3 Beta 3 güncellemesini yayımladı. Yeni güncellemede çok büyük değişiklikler olmasa da birtakım yenilikler mevcut.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.3 beta 3 sürümünü yayınladı. Yeni beta güncellemesi, özellikle Android’den iPhone’a geçişi kolaylaştıran yenilikleri ve Astronomi ile Hava Durumu duvar kâğıtlarında yapılan düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

Bu sürüm, Aralık ayında yayınlanan iOS 26.2 ve Ocak ayında gelen iOS 26.2.1 güncellemelerinin ardından geldi. Önceki güncellemelerde Liquid Glass tasarım öğelerinde daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve CarPlay için yeni ayarlar sunulmuştu.

iOS 26.4 için hazırlıklar sürüyor

Apple’ın takvimine bakıldığında iOS 26.3’ün Şubat ayı başında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Asıl büyük heyecan ise bir sonraki sürüm olan iOS 26.4'te.

Bu güncellemenin, uzun süredir beklenen geliştirilmiş Siri’yi beraberinde getirmesi bekleniyor. Apple ve Google’ın yaptığı açıklamalara göre yeni Siri ve Apple Intelligence altyapısında Google'ın Gemini yapay zekâsından faydalanacak.

Tüm iPhone Kullanıcılarının Bu Ayarı Kontrol Etmesi Gerekiyor (Başıma Gelmez Demeyin) Tüm iPhone Kullanıcılarının Bu Ayarı Kontrol Etmesi Gerekiyor (Başıma Gelmez Demeyin)
iPhone 18 Pro'yu Android Telefonlara Benzetecek Daha Küçük Dinamik Adanın Boyutları Sızdırıldı! iPhone 18 Pro'yu Android Telefonlara Benzetecek Daha Küçük Dinamik Adanın Boyutları Sızdırıldı!

Peki sizin yeni iOS sürümlerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

