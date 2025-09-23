Tümü Webekno
iOS 26’da Değiştirilmesi Gereken 2 Güvenlik Özelliği Keşfedildi

Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle iPhone’larda güvenlik sistemini değiştirecek iki yeni özelliğin geleceği kodlarda ortaya çıktı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

iOS 26 ile birlikte iPhone’ların güvenlik tarafında iki önemli yeniliğin geleceği ortaya çıktı. Kodlarda görülen detaylara göre, artık güvenlik yamaları arka planda otomatik olarak yüklenecek ve bazı kritik bileşenler için cihazı yeniden başlatmaya gerek kalmayacak.

Apple, uzun süre boyunca güvenlik yamalarını sadece yeni iOS sürümleriyle birlikte yayımlıyordu ancak bu yöntem hem güncelleme hazırlığının zaman alması hem de kullanıcıların güncellemeleri hemen yüklememesi yüzünden cihazların korunmasız kalmasına neden oluyordu. 2023’te devreye giren Rapid Security Responses sistemi bu soruna kısmen çözüm getirdi ama yine de kullanıcıların güncellemeyi manuel yüklemesi gerekiyordu.

Background Security Improvements özelliği kodlarda ortaya çıktı

Yeni beta sürümünde ortaya çıkan Background Security Improvements özelliği, güvenlik yamalarının arka planda otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak. Kodlarda ayrıca bu sistemin macOS için de planlandığına dair izler var. Bunun yanında 9to5Mac, Apple’ın kritik güvenlik bileşenlerini cihazı yeniden başlatmaya gerek kalmadan güncelleyebileceğini gösteren yeni bir yapıya geçtiğini fark etti.

İki sistemin aynı anda devreye girip girmeyeceği şimdilik belirsiz fakat hayata geçerse Apple yeni bir güvenlik yaması yayınladığı anda iPhone’lar kullanıcıdan hiçbir onay beklemeden otomatik olarak korunacak.

