Dün gerçekleşen WWDC 2025 sahnesi yine teknoloji dünyasının odağındaydı. Apple, etkinlikte pek çok yeniliğe yer verdi ama asıl dikkat çeken elbette iOS 26 oldu. Yılların en büyük iPhone güncellemelerinden biri olarak lanse edilen iOS 26, tasarımıyla kısa sürede gündeme oturdu. Yeni arayüz, özellikle hizasızlıklar, simetri eksiklikleri ve kaybolan köşe yuvarlatmaları nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. Tasarımın genel tutarlılığı da kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Apple, dün WWDC 2025 sahnesine çıktı ve uzun zamandır merakla beklenen iOS 26’yı tanıttı. Tasarım tarafında köklü değişikliklerle gelen yeni sürüm, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ancak bu ilgi pek de olumlu değildi; arayüzdeki hizasızlıklar ve simetri eksikliği birçok kullanıcının tepkisini çekti.

iOS 26, Apple’ın uzun zaman sonra tasarım tarafında attığı en büyük adımlardan biri olarak tanıtıldı. Ama ortaya çıkan ekran görüntülerine bakınca, herkes aynı fikirde değil gibi görünüyor. Özellikle simgelerin gelişigüzel yerleştirilmiş olması ve arayüzdeki hizasızlıklar, kullanıcıların gözünden kaçmadı ve sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

iOS 26’nın tasarımı daha şimdiden gündem oldu

Sosyal medyada konuya dair pek çok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, Apple’ın artık tasarımda eskisi kadar özenli olmadığını düşünürken, özellikle köşe yuvarlatmalarının yokluğu gibi küçük ama dikkat çeken detaylara takıldı. Öte yandan bu tasarımın henüz beta aşamasında olduğunu hatırlatıp, zamanla pek çok hatanın değişebileceğini söyleyenler de oldu.

Apple, iOS 26’nın net çıkış tarihini şimdilik açıklamadı ama ilk beta sürümü çoktan geliştiricilere sunuldu. Tasarımla ilgili tartışmaların da bu beta sürecinde gelen geri bildirimlerle yön bulması ve zamanla bazı şeylerin değişmesi bekleniyor.