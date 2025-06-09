Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2025'te önemli duyurular yaptı. Açıklamalarda Apple Intelligence özelliklerine Türkçe desteğinin geleceği duyuruldu.

Apple, çok beklenen WWDC 2025 etkinliğini bugün resmen gerçekleştirdi. Etkinliğin ana odağı işletim sistemlerinin yeni sürümleriydi. Ancak şirket, tabii ki Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri hakkında da konuştu.

Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri şimdiye kadar sadece belli dillerde sunuluyordu. Türkçe yoktu. Ancak şirket, bugün yaptığı açıklamayla Apple Intelligence'a ne zaman Türkçe geleceğini açıkladı.

Bu yıl içinde Apple Intelligence'a Türkçe desteği geliyor

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri önümüzdeki dönemde birçok yeni dile getireceğini duyurdu. Sevindirici gelişme ise artık destek verilen diller arasında Türkçe de yer alacak. Yani Apple Intelligence özelliklerini direkt Türkçe olarak kullanmaya başlayabileceğiz.

Apple, yapay zekâ özelliklerine Türkçe desteğinin geliş tarihiyle alakalı tam bir tarih vermedi. Yapılan açıklamada bu sene içinde geleceği belirtildi. Yani 2025 bitmeden Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini Türkçe kullanma imkânı yakalayacağız. Apple Intelligence'ı kullanmak için iPhone 15 Pro ve üstü bir cihaza ihtiyacınız olduğunu belirtelim.

WWDC 2025'te yapılan tüm duyurular: