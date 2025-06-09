Apple, bugünkü WWDC 2025 lansmanında iOS 26 başta olmak üzere işletim sistemlerinin yeni sürümlerini resmen tanıttı. Peki son yılların en büyük iPhone güncellemelerinden olan iOS 26 ne zaman kullanıma sunulacak?

Bugün tüm teknoloji dünyasının gözü WWDC 2025’in üzerindeydi. Apple, etkinlikte birçok duyuruya yer verdi. Tabii ki ana odak, son yılların en büyük iPhone güncellemelerinden olan iOS 26’ydı. Peki, yepyeni bir tasarım ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek iOS 26 ne zaman iPhone’lara sunulacak?

Şirket, etkinlikte iOS 26’nın tam tarihini açıklamadı ancak beta sürümlerin ne zaman geleceğini paylaştı. Her yıl olduğu gibi beta sürümler yaz aylarında gelecek. iOS 26’nın herkes için kullanıma sunulması ise bunların sonrasında olacak.

iOS 26, eylülde kullanıma sunulacak

Apple, yeni işletim sistemi sürümlerini her sene benzer bir takvimle çıkarıyor. İlk olarak yeni nesil iPhone modellerini tanıtıyor, bundan kısa bir süre sonra da iOS başta olmak üzere tüm yeni işletim sistemi sürümlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu sene yine benzer bir senaryo göreceğiz.

iPhone 17 modelleri, eylül ayında gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtacak. Tam tarihi belli değil ancak eylül başı olması muhtemel. iOS 26 sürümü ise yeni iPhone’lar çıktıktan birkaç hafta sonra herkesin kullanımına sunulacak. Yani iOS 26’nın eylülde geleceğini söyleyebiliriz.

iOS 26 betası önümüzdeki ay çıkacak:

iOS 26'nın herkese sunulması eylül ayında olacak olsa da beta sürümler daha önce gelecek. Apple'ın aktardığına göre iOS 26'nın geliştiricilere sunulacak geliştirici betası bugün (9 Haziran) itibarıyla kullanıma sunuluyor. Herkese açık beta sürüm (beta programına katılanların kullanabildiği sürüm) ise temmuz ayında gelecek.

WWDC 2025'te yapılan tüm duyurular: