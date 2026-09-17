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iOS 27.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

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Apple, iOS 27.1'i es geçerek iOS 27.2'nin ilk geliştirici betasını yayımladı. İşte iOS 27.2 Beta 1 ile sunulan özellikler.

iOS 27.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, teknoloji dünyasını şaşırtan bir hamleye imza atarak iOS 27.1 betasını tamamen pas geçti ve doğrudan iOS 27.2’nin ilk geliştirici betasını yayımladı. Şirketin bu stratejik kararının arkasında, ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone Duo modeline ait yazılım kodlarını gizli tutma düşüncesi yatıyor.

iOS 27.2 Beta 1 güncellemesi, iPhone modellerine gelecek çok sayıda yeni özelliği bizlere gösteriyor. Gelişmiş yapay zekâ yetenekleri, yenilenen Sağlık uygulaması ve tasarımsal dokunuşlar gibi çok sayıda yeniliğe sahip.

İçerikten Görseller

iOS 27.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
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siri
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Yenilenen Sağlık uygulaması ve kamerayla "Sağlık Yaşı" ölçümü

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iOS 27.2 ile gelen en büyük yeniliklerden biri, tamamen yenilenmiş Sağlık uygulaması. Uygulama artık "Insights" (İçgörüler), "Longevity" (Uzun Ömür) ve "Browse" (Göz At) olmak üzere üç ana sekmeden oluşuyor. Insights sekmesi hayati bulgular, uyku puanı ve Aktivite Halkaları gibi anlık verileri sunarken; Longevity sekmesi zaman içindeki sağlık verilerinizi analiz ederek esneklik, güç ve VO2 max değerlerinize göre hesaplanan bir "Sağlık Yaşı" çıkarıyor.

Bu analizler yapılırken iPhone'un kamerasından yararlanan özel uygulama içi değerlendirmeler kullanılıyor. Ancak kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir detay var: yeni Sağlık uygulaması şu an için yalnızca ABD İngilizcesi dilinde kullanılabiliyor. Ayrıca uygulamanın simgesi de yeni tasarımla birlikte güncellendi.

Siri AI’ya yeni diller ve âdeta evlilikleri kurtaracak arama anımsatıcıları

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Apple Intelligence destekli Siri AI, iOS 27.2 beta sürümüyle birlikte dil yelpazesini genişletti. Siri AI, bu güncellemeyle birlikte Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerinde de destek sunmaya başlayacak. Maalesef hâlâ Türkçe yok.

callcontec

Bunun yanı sıra arama deneyimine de Apple Intelligence dokunuşu geldi. Arama Bağlamı özelliğine eklenen yıldönümü uyarıları sayesinde yıldönümü tarihi ekli olan bir kişiyi aradığınızda uygulamada otomatik bir anımsatıcı beliriyor.

CarPlay temaları, Apple TV profilleri

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Araç içi bilgi-eğlence sistemi CarPlay Ultra tarafında duvar kağıdı, kadran stili ve renk seçeneklerini içeren yeni temalar kullanıma sunuldu. Sistem kodları, destekleyen araçlardaki ortam aydınlatmasının seçilen CarPlay temasına göre renk değiştireceğine işaret ediyor.

Apple TV uygulaması ise iPhone ve iPad kullanıcıları için çoklu profil desteğine kavuştu. Hesap ayarlarından oluşturulabilen profiller sayesinde ebeveynler, çocukları için yaşa uygun içerik sınırları koyabiliyor.

Diğer yenilikler

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  • FaceTime ASL API: İşaret dili tercüme uygulamalarının görüntülü görüşmelere canlı insan tercüman eklemesine olanak tanıyan API aktif hale geldi.
  • Saat ve Müzik Tasarımı: Saat uygulamasında ibareler saat rakamlarına kıyasla daha küçük boyuta getirildi. Müzik uygulamasındaki kırmızı vurgular azaltılarak kütüphane butonları siyah renkle değiştirildi.
  • Podcasts: "Sıradaki" bölümü "Yeni Bölümler" olarak adlandırıldı ve hemen altına "Oynatmaya Devam Et" seçeneği eklendi
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