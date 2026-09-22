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iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

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Apple, ilk betadan yalnızca 5 gün sonra iOS 27.2 Beta 2'yi yayımladı. Peki bu güncelleme iPhone'lara hangi özellikleri getirecek?

iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yeni iOS sürümü iOS 27’yi geçtiğimiz hafta yayımladıktan sonra bu sürümün ilerleyen haftalarda gelecek güncellemesi iOS 27.2’nin ilk betasını da yayımlamıştı. Şimdi ise şirket, geliştiriciler için iOS 27.2’nin ikinci betasını resmen bizlerle buluşturdu.

iOS 27.2 Beta 2, yepyeni özellikleri iPhone kullanıcılarıyla buluşturacak. Gelin iOS 27.2 Beta 2 ile iPhone’lara gelecek yeniliklere birlikte göz atalım. İlk beta sürümünden sadece beş gün sonra gelen bu yeni güncelleme, Apple’ın test sürecini ne kadar hızlı işlettiğini gösteriyor.

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iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler
ios
siriai2

Yeni Sağlık uygulaması, Siri AI’a yeni diller ve dahası

ios

iOS 27.2 betası, kullanıcılara sadece küçük hata düzeltmeleri değil, aynı zamanda günlük kullanımı doğrudan etkileyen önemli arayüz ve işlevsellik yenilikleri de vaat ediyor. güncelleme paketiyle birlikte, iPhone 18 Pro etkinliğinde duyurulan tamamen yenilenmiş Apple Sağlık uygulaması ilk kez bu beta sürecinde erişilebilir hâle geldi.

İletişim ve yapay zekâ tarafında da yeni adımlar atılıyor. Grup FaceTime görüşmelerine ikili çekim modunun eklendiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra Siri AI; Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerine destek sunmaya başlayacak. Maalesef hâlâ Türkçe yok. Ne zaman geleceğini de bilmiyoruz.

siriai2

Apple TV tarafında yeni profil özelliği eklendi. Apple Podcast’lerde "Sıradaki" bölümü "Yeni Bölükmler" olarak değiştirildi ve "Oynatmaya Devam Et" alanı doğrudan bu bölümün altına taşındı. Ayrıca bölüm listelerine renk uyumlu arka planlar eklendi. Apple Music’te ise uygulama içindeki etiketlerde simge renginin kullanımı azaltılarak daha sade bir görünüm elde edildi .

Apple’ın hamlelerinden dikkat çeken kısım iOS 27.1 sürümünün atlanarak doğrudan iOS 27.2’ye geçilmesi. iOS 27.1 sürümü, tamamen Apple’ın yeni katlanabilir cihazı olan iPhone Duo modeline odaklanan özel bir sürüm olarak konumlandırıldı. Bu yüzden de betalara .2 sürümden başlanıldı.

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