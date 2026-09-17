iOS 27 Güncellemesi Bazı iPhone'lar Birdenbire Donmaya Başladı: Nasıl Çözebileceğinizi Anlattık!

iOS 27 güncellemesindeki yeni hata iPhone'ları geçici olarak donduruyor.

Yeni iOS 27 güncellemesinin ardından iPhone’unuz birdenbire donmuş olabilir ki şu anda bu sorunu yaşayan bazı kullanıcılar var.

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9to5Mac'in tespit ettiği bu sorun, ekranı üst üste hızlıca kaydırdığınızda sistemin geçici olarak kilitlenmesine yol açıyor. Apple'ın resmî bir güncelleme ile gidermesi beklenen bu durumdan kurtulmanın en pratik yolu ise cihazı zorla yeniden başlatmaktan geçiyor.

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iPhone donduğunda nasıl zorla yeniden başlatılır?

Ekran kilitlendiği için standart kapatma simgesine erişemeyebilirsiniz. Bu durumda cihazınızdaki RAM belleğini temizlemek ve donmaya sebep olan işlemleri sonlandırmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamanız gerekir:

Adım #1 : Ses açma düğmesine basıp hızlıca bırakın.

: Ses açma düğmesine basıp hızlıca bırakın. Adım #2 : Ardından hemen ses kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın.

: Ardından hemen ses kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın. Adım #3: Son olarak ekranda Apple logosunu görene kadar yan açma/kapama düğmesini basılı tutun. Bu işlemin 10 saniyeden uzun sürebileceğini unutmayın.

Hata nasıl tetikleniyor?

Bu hatayla henüz karşılaşmadıysanız, sorunun Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezi’nin peş peşe ve hızlı bir şekilde aşağı çekilmesiyle ortaya çıktığını belirtelim. Bu hareketi yaptığınızda ekranın üst kısmındaki simgeler takılı kalıyor ve telefon dokunuşlarınıza yanıt vermemeye başlıyor. Apple sorunu çözene kadar yukarıdaki yeniden başlatma adımını aklınızda tutmanızda fayda var.