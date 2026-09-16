Konumunu Çaktırmadan Gizlemek İsteyenlere Müjde: iOS 27 ile Bildirim Gitmeden Konumunuzu Gizleyebilirsiniz!

iOS 27 güncellemesi sayesinde iPhone kullanıcıları artık bildirim gitmeden konumlarını istedikleri kişilerden gizlice saklayabilecek.

Apple’ın getirdiği bu yeni özellik, hareketlerini gözlerden uzak tutmak isteyenlerin yüzünü güldürecek.

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iPhone’lar için yayınlanan yeni iOS 27 güncellemesi, konumunuzu paylaştığınız bir kişiden geçici olarak konumunuzu gizlemenize olanak tanıyor, hem de karşı tarafa hiçbir bildirim göndermeden. Eskiden konum paylaşımını durdurduğunuzda iMessage sohbetinde karşı tarafa gri bir bilgilendirme metni düşerdi. Artık bu durum tamamen değişiyor.

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Yeni özellik nasıl çalışıyor?

Yeni özellikle birlikte bir kişi için "Konumumu Gizle" butonuna bastığınızda karşı tarafa hiçbir bildirim gitmiyor. Karşı taraf durumu yalnızca sizi haritada veya "Bul" uygulamasında aramaya kalkıştığında fark edebiliyor. O anda da ekranlarında sadece "Konum Bulunamadı" ve "Ağ Dışı" uyarıları beliriyor, tıpkı telefonunuz kapalıymış veya kapsama alanı dışındaymışsınız gibi bir izlenim veriliyor.

Apple bu özelliğin sürpriz parti organizasyonları için harika olduğunu belirtiyor ancak arkadaş grubundan gizli bir iş görüşmesine gitmek, kişisel bir ziyaret yapmak veya güvenlik gerekçesiyle ilişkilerde mesafe koymak isteyenler için de bu adım oldukça kritik bir kolaylık sağlıyor.