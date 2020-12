iPhone iOS Güncellemesi Nasıl Yüklenir? [Güncel]

iOS işletim sistemine sahip bir iPhone kullanıyorsanız Apple tarafından belirli aralıklarla yayınlanan güncellemeleri yüklemelisiniz. Böylece cihazı en kararlı ve verimli haliyle kullanabilirsiniz. iOS güncelleme nasıl yapılır, henüz bilmiyorsanız uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem var.

Apple, düzenli olarak her yıl bir ana iOS sürümü ile iPhone'lar güncelliyor. Bunun yanı sıra yıl içerisinde düzenli olarak iOS geliştirilmeye, iPhone'lardaki tespit edilen sorunlar giderilmeye devam ediyor. Eğer bir süredir iPhone kullanıyorsanız iOS güncellemesi konusuna hakim olabilirsiniz, ancak yeni bir iPhone kullanıcısıysanız güncelleme işlemi ilk olarak biraz karmaşık görünebilir.

iOS güncelleme için bilgisayar üzerinden ya da kablosuz olarak uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunuyor. Sıklıkla kablosuz yöntem kullanılır ancak herhangi bir sorun yaşanması durumunda bilgisayar üzerinden uygulanan yöntem de tercih edilebilir.

iOS güncellemesi nasıl yüklenir?

Yöntem #1: Kablosuz iOS güncelleme

Yöntem #1: Kablosuz iOS güncelleme:

Adım #1: iPhone’u şarja takın. Güncelleme esnasında pil tüketimi artar, şarjın bitmesini engellemek gerekir.

Adım #2: Bir Wi-Fi ağına bağlanın. Bağlandığınız Wi-Fi ağının stabil bağlantıya sahip olduğundan emin olun.

Adım #3: iPhone menüsünden Ayarlar sayfasını açın.

Adım #4: Genel sayfasını açın.

Adım #5: Yazılım Güncelleme bölümünü açın. Eğer mevcut bir güncelleme varsa burada görünecek.

Adım #6: İndir ve Yükle butonuna dokunun. Bu işlemden önce her ihtimale karşı önemli verilerinizi iCloud ile yedekleyin.

Adım #7: İndirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna dokunun.

Adım #8: İstenirse şifrenizi girin.

Adım #9: Güncelleme sırasında cihaz yeniden başlatılacak.

Kablosuz iOS güncelleme yöntemi en kolay ve en sık tercih edilen yöntemdir. Dikkat etmeniz gereken nokta, cihazın depolama alanıdır. İndir ve Yükle butonuna dokunduktan sonra cihaz, yeterli alan olmadığına dair bir uyarı verebilir. Böyle bir durumda cihazda yer açmak için dosya ve mobil uygulama silmeniz gerekiyor. Yeterli alan açıldıktan sonra işleme devam edebilirsiniz.

Güncelleme indirildikten sonra Yükle butonuna o an basabilir ya da daha sonra yüklemek istiyorsanız diğer seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Bazı güncellemelerin yüklenmesi uzun sürdüğü için kullanıcılar güncellemelerin gece yüklenmesini tercih edebiliyorlar.

Yöntem #2: Bilgisayar üzerinden iOS güncelleme:

Adım #1: Mac bilgisayarınızda Finder’ı ya da Windows bilgisayarınızda iTunes’u açın.

Adım #2: iPhone'u USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Adım #3: Cihazı bulun ve açın.

Adım #4: Genel ekranını açın.

Adım #5: Ayarlar ekranını açın.

Adım #6: Güncellemeleri Denetle butonuna tıklayın.

Adım #7: İndir ve Güncelle butonuna tıklayın.

Adım #8: İstenirse şifrenizi girin.

Adım #9: Güncelleme sırasında cihaz yeniden başlatılacak.

Bilgisayar üzerinden iOS güncelleme yöntemi çok tercih edilmese de, kablosuz yöntem ile herhangi bir sorun yaşanması durumunda kesin sonuç verecek bir yöntem olduğu için göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bulunduğunuz yerde yalnız kablolu internet bağlantısı varsa güncellemeyi yüklemek için uygulanabilir bir yöntemdir.

Bu yöntemde de cihazınızda güncelleme için yeterli depolama alanı olması gerekiyor. Her güncelleme farklı bir boyuta sahiptir. Bu nedenle güncelleme öncesi cihaz depolama alanını kontrol ederek yeterince alan olup olmadığından emin olmalısınız. Dosyalarınızı silmek yerine bulut depolama hizmetlerine yedeklemeyi tercih edebilirsiniz.

iOS otomatik güncelleme işlemi nasıl yapılır?

Yukarıdaki yöntemler iOS güncelleme işlemini elle yapma yöntemleridir, bir de otomatik güncelleme yöntemi var. Ancak bu yöntem her zaman işe yaramıyor. Bunun nedeni Apple tarafından iPhone için yayınlanan her iOS güncellemesinin her zaman otomatik güncelleme için uygun olmamasıdır. Yine de aktif hale getirilse sorun çıkarmayan bir yöntemdir.

Ayarlar, Genel sayfası üzerinden Yazılım Güncelleme ekranını açın ve buradan Otomatik Güncelleme seçeneğini aktif hale getirin. Burada hem İndir hem de Yükle seçeneklerini aktif hale getirerek siz herhangi bir işlem yapmadan iOS güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Sizin için iOS güncelleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık. Hangi cihazı ve işletim sistemini kullanıyor olursanız olur, her zaman güncel tutmalısınız. Bu sayede cihaz daha kararlı ve daha verimli olacak, aynı zamanda kullanım ömrü de uzayacaktır.