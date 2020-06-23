iOS 14 ile iPhone’lara Gelecek 14 Yeni Özellik

Apple’ın iPhone akıllı telefonlarında kullandığı mobil işletim sistemi iOS’in yeni sürümü iOS 14 tanıtıldı. Yeni iOS güncellemesi iOS 14 ile iPhone’lar birçok yeni özelliğe sahip oldu. iOS 14’ün iPhone’lara getirdiği yenilikleri sizler için derledik. Hazırsanız yeni güncelleme iOS 14’ün yeniliklerine hep beraber göz atalım!

Apple, 1987 yılından günümüze hiç aksatmaksızın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ismini verdiği bir etkinliği düzenli olarak her yıl organize ediyor. Bu etkinlikte geliştirdiği yeni teknolojileri tanıtan ve adeta gövde gösterisi yapan Apple, iPhone modellerini daha kullanışlı hale getirecek iOS 14'ü tanıttı. Yeni güncellemeyle birlikte iOS 14, iPhone kullanıcılarına pek çok avantaj sunacak.

Yılın geri kalanında akıllı telefon sektörüne yön verme yetisine sahip olan yeniliklerini duyuran Apple, bu sene de rayından çıkmadı ve işletim sistemlerine kattığı yenilikler ile resmen şov yaptı. Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'in yeni güncellemesi iOS 14 ile beraber, iPhone akıllı telefonların kavuşacağı birbirinden kullanışlı 14 yeni özellik...

iOS 14 Yeni Özellikleri:

Widgetlar

App Library

App Clips

Siri

Picture-in-Picture

Maps

Arama Ekranı

Safari

Spatial Audio

Car Keys

Messages

Translate

Varsayılan Uygulamalar

Memoji: Yüz Maskesi

Kullanıcıların hayatlarını hiç olmadığı kadar kolay hâle getirmeyi amaçlayan iOS 14 işletim sistemi güncellemesi, uzun zamandır değişmeyen ve kullanıcılara zorluklar çıkaran bazı özelliklerin de değişmesiyle oldukça beğeni topladı. Şimdi ise gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Widgetlar: Android'in favori özelliği iOS'a geldi

Apple’ın iOS işletim sisteminin ezeli rakibi olan Android’de Widget özelliği çok uzun zamandır bulunuyordu. iPhone kullanıcıları da bu özelliği deneyimleyebilmeyi ve kendi kişiselleştirilebilir Widgetlarını kullanmayı istiyorlardı. Artık bu mümkün. iOS 14 işletim sistemiyle beraber Widget özelliği iOS ekosistemine dahil oluyor. Hava durumu, haberler, harita, takvim ve dahası birçok Widget seçeneği ana ekranda konumlandırılabiliyor.

App Library: Uygulamalar kendiliğinden düzenleniyor

iOS işletim sisteminde daha önce görmediğimiz ve yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise App Library. Türkçesi Uygulama Kütüphanesi olan bu özellik, bütün uygulamaların tek bir yerde gruplandırılmış hâlde listelenmesini sağlıyor. Bu doğrultuda kullanıcılar, istedikleri uygulamalara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde erişebiliyorlar.

App Clips: Cüzdanları evde unutabilirsiniz

Yepyeni bir özellik olan App Clips, iPhone’lar ile ödeme gerçekleştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Restoranlardan elektrikli scooterlara, park metrelerden otomobil tamircilerine kısacası Apple ile ödeme seçeneği bulunan her yerde iPhone’un NFC özelliğiyle çalışan App Clips, iPhone’unuzu ödeme noktasına dokundurmanızla beraber ekranda beliriyor ve ödemeyi gerçekleştiriyor.

Siri: Ekranın tamamını kaplamayan sesli asistan

Apple ekosisteminin sesli asistanı Siri, kullanıcısına sunduğu "alarm kurma, arama gerçekleştirme, not alma, internette arama" ve daha saymakla bitmeyen özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor. Ne var ki Siri’yi kullanmak istediğimizde ekranımızın tamamı Siri arayüzüyle kaplanıyordu. iOS 14 ile beraber bu sorun ortadan kaldırıyor. Siri’ye bir komut gönderdiğinizde artık Apple’ın sesli asistanı ekranın alt kısmında beliriyor, komutu algılayıp direkt olarak sonuca geçiyor. Arada herhangi bir Siri arayüzü gözükmüyor.

Picture-in-Picture: Resim içinde resim (Android'den örnek alınan bir özellik daha)

Bir video izliyorsunuz veya görüntülü arama gerçekleştiriyorsunuz. Bunu gerçekleştirdiğiniz uygulamadan çıkmak ve başka bir uygulamaya geçmek istediniz, ancak bunu gerçekleştirirseniz görüntü duraklatılacak. iOS işletim sistemi güncellemesi iOS 14 ile beraber resim içinde resim özelliği de iPhone’larda da yerini aldı. Netflix, YouTube, Fotoğraflar, FaceTime, Skype ve benzeri uygulamalarda açık olan bir video akış esnasında başka bir uygulamaya geçmek artık mümkün. Hatta videoyu ekranın sol tarafındaki çubuğa gönderip sadece sesi de koruyabilirsiniz.

Maps: Daha canlı ve zengin rotalar

Apple’ın yenilenen Haritalar uygulaması birçok özelliği beraberinde getiriyor. Artık Apple Maps, bisiklet süren kullanıcılar için özel rota çizebiliyor. Kullanıcılar bir yolu tercih ettiklerinde merdiven çıkmaları gerektiğini Apple Maps üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Bunun yanında Apple Haritalar uygulaması, turistik mekanlar ve şehrin geneli için bir tur rehberini de içerisinde barındırıyor. Apple Maps’i kullananlar, tur rehberlerini ceplerinde taşıyorlar.

Arama Ekranı: Artık bildirimlere küçülebilecek

Nihayet. iPhone kullanıcılarının muzdarip olduğu en büyük konu artık sorun olmaktan çıktı. iPhone kullanan kişiler bir arama aldıklarında ana ekrana dönemiyorlardı, dönebilmek için aramayı reddetmeleri gerekiyordu. Bu arayüzü tamamıyla değiştiren Apple, iOS 14 işletim sisteminde gelen aramaları bir bildirim gibi gösteriyor.

Safari: iOS'a özel çeviri ve gizlilik odaklı tecrübe sunacak

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’in yeni güncellemesi iOS 14 ile beraber Safari hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenli. Site bazında gizlilik raporları sunabilen yeni Safari, herhangi bir şifrenizin veya hesabınızın veri sızıntılarında ortaya çıkıp çıkmadığını da burada size bildiriyor.

iOS’te bulunan Safari uygulaması, yabancı dile sahip bir internet sitesine girdiğinizde bunu anında algılıyor ve bir çeviri butonunu ekranda gösteriyor. Bu butona dokunmanızla beraber tüm sayfa baştan sona seçtiğiniz dile çevriliyor. Şu an için çeviri özelliği: İngilizce, İspanyolca, Çince, Fransızca, Almanca, Rusça veya Brezilya Portekizcesi’ni destekliyor.

Spatial Audio: AirPods'ları kulaktan çıkarmaya gerek yok

AirPods Pro ile beraber çalışacak olan bu özellik 3 boyutlu ses akışının taklit edilmesini iOS 14’ün beraberinde getiriyor. Apple’ın Spatial Audio ismini verdiği yeni teknolojisi, Dolby Atmos desteği sunuyor ve sinema salonunda edindiğimiz dört bir yandan ses deneyimini bizlere sunuyor.

Peki bu ne demek oluyor? Diyelim ki izlediğiniz videoda sağdan bir yarış arabası geliyor ve sola doğru gidiyor. Burada ses, sağ kulağınıza çok daha fazla gelirken sol kulağınıza daha az geliyor. Yarış arabası önünüzden geçerken ses tam olarak önünüzden geliyor ve sola doğru uzaklaşırken ise ses, sol kulağınıza daha çok geliyor.

Car Keys: Araba anahtarı olarak iPhone kullanmaya hazır mısınız?

Aracınızın anahtarlarını artık yanınızda taşımak zorunda değilsiniz, diyor Apple. Tanıttığı Car Keys teknolojisi, aracınızın yakınında bulunduğunuzda aracın kilidini açıyor. Motoru çalıştırmak için de aynı sistemde çalışan iOS 14 güncellemesi özelliği, araç anahtarlarını tarihin tozlu raflarına kaldırıyor. Bu özelliği istediğiniz an kapatıp açabiliyorsunuz.

Messages: WhatsApp sen misin?

Mesajlar uygulamasında bulunan grup sohbetlerine kişileri etiketleme veya onlardan bahsetmeyi getiren Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 14’te yenilikler bitmek bilmiyor. Bunun yanında Mesajlar uygulaması, istenilen sohbetlerin ekranın en üstüne sabitlenmesini sağlayan bir özelliğe de kavuşuyor.

Translate: Farklı dilleri konuşan iki kişi bu uygulama sayesinde iletişim kurabilir

Silikon Vadisi’nin devi Apple yeni güncellemesiyle beraber artık kendi çeviri uygulamasına kavuşuyor. İnternet ihtiyacı olmaksızın çeviri yapabileceğinden de bahsedilen bu uygulama an itibarıyla 11 dili destekliyor. Uygulama açıkken ekran yatay pozisyona getirildiğinde ise farklı dilleri konuşan iki kişinin karşılıklı iletişim kurabilmesine ortak tanıyan bir arayüze geçiş yapıyor.

Varsayılan Uygulamalar: Dilediğiniz uygulamayı varsayılan olarak atamak mümkün

iOS 14 ile beraber gelen ve duyanları şaşırtan bir diğer yenilik ise varsayılan uygulamaların değiştirilebilmesi oldu. Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesiyle beraber artık e-posta ve internet tarayıcısı için varsayılan uygulamayı değiştirebiliyorsunuz. Mail uygulaması yerine Gmail kullananlar için hayat kurtarıcı bir yenilik.

Memoji: Yüz Maskesi

Koronavirüs salgınını görmezden gelmeyen Apple, kullanıcıları tarafından sıkça kullanılan Memoji’lere yeni bir detay ekledi. Apple kullanıcıları artık Memoji’lerine yüz maskesi ekleyebiliyorlar. Eklediği bu detay ile Apple, yüz maskesi kullanmanın önemini hem kullanıcılarına hem de kullanıcılarının Memoji’lerini göndereceği kişilere aktarmaya çalışıyor.

Apple’ın 22 Haziran akşamı gerçekleştirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı Keynote sunumu ile tanıttığı yeni özelliklerin her biri birbirinden şahane gözüküyor. Özellikle ekranı kaplayan arama ekranı arayüzü yerine çok daha minimalize bir bildirim gibi gözüken gelen aramalar, iOS işletim sistemini kullanan iPhone kullanıcılarını bir hayli mutlu edeceğe benziyor. Çoğu özellik daha yaygın olarak kullanılan Android'den de alınsa, Apple'ın kendi ekosistemine kazandırdığı yenilikler iPhone kullanıcıları için önem taşıyor.

Peki hangi Apple cihazları iOS işletim sisteminin yeni sürüm güncellemesi iOS 14’e sahip olabiliyor? Bunun cevabını sizler için hazırladığımız yazıya buradan ulaşarak öğrenebilir ve cihazınızın iOS 14 işletim sistemini destekleyip desteklemediği bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz.