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Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

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Samsung, ekran sorunlarıyla gündeme gelen iPhone Duo'yla, doğrudan isim vermeden yayımladığı yeni blog yazısında âdeta dalga geçti.

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, merakla beklenen katlanabilir modeli iPhone Duo ile yarışa nihayet katıldı ve cihaz yaklaşık birkaç hafta önce raflardaki yerini aldı ancak şirketin ilk katlanabilir telefonu, beklediği sıcak karşılamayı bulamadı.

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Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, cihazı düşürmemelerine veya darbe almamasına rağmen ekranın kendiliğinden çatladığından şikâyet ediyor. "Crackgate" olarak adlandırılan bu kriz, mor çizgiler, şişen menteşeler ve aralık kalan panel sorunlarıyla daha da büyüyor. Apple’ın ezeli rakibi Samsung ise iPhone Duo'yu bir dizi alaycı reklam ve video ile hedef almaktan bir kez daha geri durmadı.

İçerikten Görseller

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"
gorsel_20261104_163528

Samsung bu sefer "adını" bile anmadı

gorsel_20261104_163528

Samsung, Apple’ı hedef alan sataşmalarını bu kez çok daha incelikli ve kurumsal bir boyuta taşıdı. Şirket yayımladığı resmî blogunda "Baskı Altında Çatlamamak: Samsung’un Katlanabilir Modelleri Deneyimin Neden Önemli Olduğunu Gösteriyor" başlıklı kapsamlı bir yazı paylaştı.

Metin boyunca ne Apple’ın ne de iPhone Duo’nun adı tek bir kez dahi geçmiyor ancak "baskı altında çatlamamak" vurgusu, doğrudan Apple’ın yaşadığı "Crackgate" skandallarını işaret ediyor. Samsung yazıda, katlanabilir ekran devrimini 2019’dan beri sürdüren 7 yıllık tecrübesine dikkat çekerek Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerinin neden bu kadar dayanıklı olduğunu anlatıyor. Şirkete göre bir katlanabilir cihaza güven duymak, yalnızca donanımdan değil, arkasındaki yıllara dayanan üretim ve destek deneyiminden kaynaklanıyor.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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