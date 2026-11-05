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Xiaomi Fabrikasında Bir İlk: İnsansı Robotlar 8 Saatlik Vardiyayı Tamamladı [Video]

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Xiaomi’nin Pekin’deki elektrikli otomobil fabrikasında iki insansı robot, 8 saat 5 dakikalık denemeyi tamamladı. Çalışma sırasında yaşanan bir aksiliği de insan müdahalesine gerek kalmadan kendi aralarında hallettiler.

Xiaomi Fabrikasında Bir İlk: İnsansı Robotlar 8 Saatlik Vardiyayı Tamamladı [Video]
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Xiaomi’nin paylaştığı hızlandırılmış görüntülerde, biri siyah, diğeri beyaz iki CyberOne 02 montaj hattında çalışıyor. Bu tam boy insansı robotlar, otomobillerin iç mekânında kullanılan orta konsol yan kapaklarını sepetlerden alıp taşıma raflarına yerleştiriyor.

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Robotlar vardiyayı tamamladı ama ne kadar iş çıkardıkları belirsiz. Xiaomi, kaç parça işlendiğini ve ne sıklıkla hata yapıldığını henüz açıklamadı.

İçerikten Görseller

Xiaomi Fabrikasında Bir İlk: İnsansı Robotlar 8 Saatlik Vardiyayı Tamamladı [Video]
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Taşıma araçlarına göre yollarını değiştirdiler

Fabrikanın üretim kontrol sistemiyle uyumlu çalışan robotların çevresinde otonom taşıma araçları (AMR) da dolaşıyor. Bu araçlar çalışma alanına girdiğinde robotlar, parçaları almak için izleyecekleri yolu ve hareket adımlarını yeniden ayarlıyor.

Parça yere düşünce tekerlekli robot devreye girdi

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Videonun bir bölümünde robotlardan biri, elindeki kapağı yere düşürüyor. Arkadan gelen tekerlekli bir robot gövdesi de parçayı almak üzere yanına yanaşıyor.

Çalışmanın iki de şarj molası var: üçüncü ve altıncı saatlerde robotlar şarja bağlanıyor. Dolayısıyla denemenin tamamı kesintisiz çalışmayla geçmiyor.

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Xiaomi Robotik

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