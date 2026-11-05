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Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

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KGM, Kasım 2026 dönemi için geçerli fiyat listesini paylaştı. Listede tamamen elektrikli SUV ve pick-up modellerinin yanı sıra benzinli SUV ve dizel pick-up seçenekleri de yer alıyor.

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Kasım 2026 listesinde Torres EVX, Musso EV, Torres, Actyon, Yeni Musso Grand, Musso Grand ve Korando bulunuyor.

Bu içerikte KGM SsangYong'un Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!
Torres EVX 4x2 Elektrikli
Musso EV 4x2 Elektrikli
TORRES 1.5 Turbo Benzinli
KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A +3

KGM SsangYong fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Musso Grand 2.160.812 TL -
Musso Grand 2.804.754 TL -
Korando 2.385.582 TL -
Musso EV 2.461.003 TL -
Torres EVX 2.487.420 TL -
Torres 2.795.582 TL -
Actyon 3.710.582 TL -

Torres EVX fiyatları - Kasım 2026

Torres EVX 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan (Uzaktan Erişim) 2.487.420 TL -

Torres EVX, markanın tamamen elektrikli SUV modellerinden biri. 4x2 çekiş sistemi ve elektrikli motoruyla sunulan model, panoramik cam tavan donanımıyla birlikte fiyat listesinde yer alıyor.

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Musso EV fiyatları - Kasım 2026

Musso EV 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Uzaktan Erişim (2026) 2.461.003 TL -

Musso EV, elektrikli pick-up gövde tipini 4x2 aktarma sistemiyle bir araya getiriyor. KGM'nin Kasım 2026 fiyat listesinde 2026 model yılı Uzaktan Erişim versiyonu bulunuyor.

Torres fiyatları - Kasım 2026

TORRES 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) 2.795.582 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) 2.960.582 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) 2.945.582 TL -

Torres, KGM SsangYong’un benzinli SUV ürün gamında yer alan modellerinden biri olarak listeleniyor. 1.5 GDI Turbo motorla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 seçenekleri bulunuyor.

Actyon fiyatları - Kasım 2026

KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T Panoramik Cam Tavan (2026) 3.710.582 TL -

Actyon, KGM SsangYong'un SUV ürün gamında yer alan modellerden biri olarak listeleniyor. 1.5 GDI Turbo benzinli motor, 4x4 aktarma, otomatik şanzıman ve panoramik cam tavanla sunuluyor.

Yeni Musso Grand fiyatları - Kasım 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.2 Dizel D2.2 4x2 A/T (2026) 2.160.812 TL -

Yeni Musso Grand, KGM'nin Kasım 2026 fiyat listesinde ayrı bir seçenek olarak yer alıyor. 2.2 litrelik dizel motorla sunulan model, D2.2 4x2 A/T versiyonuyla listeleniyor.

Musso Grand fiyatları - Kasım 2026

MUSSO GRAND 2.2 Dizel

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.2 Dizel D2.2 4x4 A/T Platinum Plus (2025 GSR) 2.804.754 TL -

KGM SsangYong Musso Grand, Kasım 2026 listesinde 2.2 litrelik dizel motor ve 4x4 otomatik şanzıman kombinasyonuyla yer alıyor.

Korando fiyatları - Kasım 2026

KORANDO 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) 2.385.582 TL -

Korando, KGM SsangYong’un SUV sınıfındaki benzinli seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 1.5 Turbo motor ve 4x2 otomatik şanzıman kombinasyonuyla paylaşılan model, kompakt SUV karakteri ve günlük kullanım odağıyla markanın ürün gamında yer buluyor.

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