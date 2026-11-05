Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 fiyat listesini paylaştı. Markanın güncel listesinde EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, V60, XC60 ve XC90 gibi modeller bulunuyor.

Volvo, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın SUV modellerinden XC60 ve XC90 ise hem hafif hibrit hem de şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle farklı donanım seviyelerinde sunuluyor.

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Bu içerikte Volvo’nun Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

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Volvo fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EX30 2.472.390 TL - EX40 4.609.229 TL - EC40 4.396.184 TL - V60 5.937.559 TL - XC60 Mild Hybrid 7.271.014 TL - XC60 Plug-in Hybrid 7.944.934 TL - XC90 Mild Hybrid 11.102.054 TL - XC90 Plug-in Hybrid 12.004.394 TL - ES90 7.027.440 TL -

EX30 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW / 204 hp Elektrik Ultra, P4 Long Range 2.472.390 TL -

Volvo EX30, markanın tamamen elektrikli kompakt SUV modellerinden biri. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve elektrikli motoruyla öne çıkan model, Ultra donanımı ve uzun menzil seçeneğiyle listede bulunuyor.

EX30 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX40 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.609.229 TL - Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.757.936 TL - Elektrik Ultra, Twin Motor - 300 kW/408 hp 5.544.856 TL -

EX40, Volvo'nun tamamen elektrikli modellerinden biri olarak farklı güç ve motor seçenekleriyle listeleniyor.

EX40 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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EC40 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.396.184 TL - Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.856.851 TL - Elektrik Ultra, Twin Motor - 300 kW/408 hp 5.637.008 TL - Elektrik Ultra Single Motor Extended Range - 150 kW / 204 hp 4.708.181 TL -

Volvo EC40, tamamen elektrikli crossover gövdesiyle markanın sportif tasarım anlayışını elektrikli sürüş teknolojisiyle birleştiriyor. Tek motorlu ve çift motorlu seçenekleriyle farklı performans beklentilerine hitap ediyor.

EC40 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

V60 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat B4 197 hp Mild Hybrid Plus Dark, 7 ileri Geartronic 5.937.559 TL - B4 197 hp Mild Hybrid Plus Dark, 7 ileri Geartronic - 2027 6.207.419 TL -

Volvo V60, markanın station wagon gövdeli modellerinden biri. 1.969 cc hacimli B4 hafif hibrit benzinli motor ve Geartronic otomatik şanzımanla sunulan otomobil, Plus donanımında bulunuyor.

V60 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Plus Dark - 2026 7.271.014 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Plus Bright - 2027 7.601.461 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Plus Dark - 2027 7.601.461 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Ultra Bright - 2027 7.904.401 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Ultra Dark - 2027 7.904.401 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Black Edition Plus - 2026 7.679.254 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Black Edition Plus - 2027 8.028.266 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Black Edition Ultra - 2027 8.331.206 TL -

Volvo XC60, markanın orta sınıf SUV modellerinden biri. Mild hybrid motor teknolojisiyle sunulan araçta B5 AWD motor ve 8 ileri Geartronic otomatik şanzıman bulunuyor. Plus, Ultra ve Black Edition donanımlarıyla farklı seçenekler sunuluyor.

XC60 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ES90 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, Twin Motor Performance - 500 kW/680 hp 7.027.440 TL -

Volvo'nun Kasım 2026 fiyat listesinde ES90 da yer alıyor. Tamamen elektrikli sedan model, Ultra Twin Motor Performance versiyonuyla 500 kW/680 hp güç sunuyor ve 7.027.440 TL tavsiye edilen liste fiyatına sahip.

ES90 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 Mild Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Plus Bright - 2026 11.102.054 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Plus Bright - 2027 11.605.550 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Plus Dark - 2027 11.605.550 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Ultra Bright - 2027 12.013.790 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Ultra Dark - 2027 12.013.790 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Black Edition Plus - 2026 11.330.474 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Black Edition Plus - 2027 11.844.306 TL - B5 AWD 250 hp Mild Hybrid Black Edition Ultra - 2027 12.252.546 TL -

Volvo XC90, markanın geniş iç hacmi ve üç sıra koltuk düzeniyle öne çıkan büyük SUV modeli. Mild hybrid motor teknolojisiyle sunulan araçta 250 hp gücündeki B5 AWD motor ve 8 ileri Geartronic otomatik şanzıman bulunuyor.

XC90 Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 Plug-in Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Plus Dark - 2026 7.944.934 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Plus Bright - 2027 8.327.221 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Plus Dark - 2027 8.327.221 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Ultra Bright - 2027 8.630.161 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Ultra Dark - 2027 8.630.161 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Black Edition Plus - 2027 8.755.517 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Black Edition Ultra - 2027 9.058.457 TL -

Volvo XC60 Plug-in Hybrid, elektrikli sürüş teknolojisini benzinli motorla birleştiren şarj edilebilir hibrit SUV modeli. T8 AWD motor seçeneği ve 8 ileri Geartronic otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.

XC60 Plug-in Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 Plug-in Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Plus Bright - 2027 12.331.310 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Plus Dark - 2027 12.331.310 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Ultra Bright - 2027 12.739.550 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Ultra Dark - 2027 12.739.550 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Black Edition Plus - 2026 12.004.394 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Black Edition Plus - 2027 12.560.929 TL - T8 AWD 250+156 hp Plug-in Hybrid Black Edition Ultra - 2027 12.969.169 TL -

XC90 Plug-in Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Volvo Türkiye