Güncel, Kasım 2026 Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobilleri derledik. Listemizde Togg, Opel, Citroen gibi pek çok model yer alıyor.

Türkiye'de Kasım 2026 itibarıyla satışa sunulan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu. Listede uygun fiyatlarıyla öne çıkan şehir içi kullanım odaklı B segment modellerin yanı sıra, daha geniş yaşam alanı sunan SUV seçenekleri de bulunuyor.

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Elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyatlar kadar menzil, donanım ve kullanım ihtiyaçları da büyük önem taşıyor. Peki Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller hangileri ve bu modeller ne kadarlık fiyat etiketine sahip? Gelin, Kasım 2026 itibarıyla en ucuz elektrikli otomobillere ve özelliklerine bakalım.

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Kasım 2026 Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

10. Peugeot E-208

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı E-208 2.080.000 TL -

Peugeot E-208, 50 kWh bataryası ve 136 HP (100 kW) güç üreten elektrik motoruyla WLTP ölçümlerine göre 363 kilometre birleşik menzil sunuyor. 260 Nm tork üreten model, 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşırken 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 25 dakikada doldurabiliyor.

9. Togg T10X

Model İsmi Güncel Fiyatı T10X 1.909.048

T10X, versiyonuna göre 52,4 kWh ve 88,5 kWh batarya seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan itişli standart menzilli versiyon WLTP ölçümlerine göre 314 kilometre, uzun menzilli versiyon ise 523 kilometreye kadar menzil sunuyor. 218 HP güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli seçenek, 180 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 28 dakikada doldurabiliyor.

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8. Opel Frontera Elektrik

Model İsmi Güncel Fiyatı (Eylül 2026) Kampanyalı Fiyatı Frontera Elektrik 1.895.000 TL -

Opel Frontera Elektrik, 44 kWh ve 54 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunuluyor. 113 HP güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoruyla standart bataryalı versiyon WLTP ölçümlerine göre 301 kilometre, uzun menzilli versiyon ise 408 kilometreye kadar menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 26-28 dakikada doldurulabiliyor.

7. Opel Corsa Elektrik

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corsa Elektrik 1.890.000 TL -

Opel Corsa Elektrik, 50 kWh bataryası ve 136 HP güç üreten elektrik motoruyla kompakt elektrikli otomobil arayanlara hitap ediyor. WLTP standartlarına göre 354 kilometreye kadar menzil sunan model, 260 Nm torkuyla şehir içi kullanımda canlı bir sürüş karakteri ortaya koyuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 25 dakikada şarj edebiliyor.

6. Togg T10F

Model İsmi Güncel Fiyatı T10F 1.884.980 TL

Togg T10F, sportif fastback tasarımı ve uzun menzil seçenekleriyle Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarında öne çıkıyor. 88,5 kWh bataryalı arkadan itişli versiyonu, 218 HP güç ve 350 Nm tork üreterek WLTP ölçümlerine göre 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. 180 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 28 dakikada doldurabilen model, 505 litrelik bagaj hacmiyle de günlük kullanımda avantaj sağlıyor.

5. Citroën ë-C3 Aircross

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı e-C3 Aircross 1.875.000 TL -

Citroën ë-C3 Aircross, 113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor ve standart menzilde 44 kWh, uzun menzilde ise 54 kWh batarya seçeneklerine sahip. WLTP verilerine göre standart menzilli versiyon 303 km, uzun menzilli versiyon ise 399 km menzil sunuyor.

4. Fiat 600e

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı 600e 1.989.900 TL 1.854.900

Fiat 600e, 156 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla önden çekişli olarak sunuluyor. 54 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 406 km karma menzil sunan model, şehir içinde bu değeri 591 km'ye kadar çıkarabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan 600e, 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20'den 80'e yaklaşık 27 dakikada şarj olabiliyor.

3. Citroën ë-C3

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL

Citroën ë-C3, 113 HP (83 kW) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoruyla öne çıkıyor. 44 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 320 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması yaklaşık 26 dakika sürüyor.

2. Fiat Grande Panda Elektrikli

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Grande Panda - 1.584.900 TL

Fiat Grande Panda Elektrikli, 113 HP (83 kW) güç ve 44 kWh batarya ile sunuluyor. WLTP verilerine göre 320 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 132 km/s hıza ulaşabiliyor. Ortalama enerji tüketimi ise 16,8 kWh/100 km olarak açıklanıyor. fiat.com.tr

1. Hyundai INSTER

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL

Hyundai INSTER, versiyona göre 97 veya 115 PS güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 42 kWh ve 49 kWh batarya seçeneklerine sahip modelin WLTP menzili sırasıyla 327 km ve 370 km'ye kadar çıkıyor. 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniyeye kadar düşerken, 120 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryası %10'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada doldurulabiliyor.