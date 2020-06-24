En çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen Telegram’a uzun zamandır beklenen bir özellik geldi. Bugün verilen bir habere göre görüntülü görüşme özelliğinin iOS için kullanılan Telegram Beta’ya eklendiği söylendi.

Piyasada bulunan en gelişmiş ve fonksiyonel uygulamaların başında anlık mesajlaşma uygulamaları geliyor. Telegram da bunlardan bir tanesi olarak biliniyor. Aylık bazda 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platform bugün açıklanan bir haberle bugüne kadar söylenen en büyük eksiklerinden birini kapatmış oldu. Özellikle koronavirüs salgını döneminde çok fazla ilgi gören görüntülü görüşme özelliğinin iOS için Telegram Beta uygulamasına eklendiği bilgisi geldi.

Söz konusu özellik aslında geçen seneden beri Telegram geliştiricilerinin gündemindeydi ve zaman zaman platforma ekleneceğiyle ilgili imalar yapılmaktaydı. Dezavantaj olarak görülen bu durum, gelen haberin ardından Telegram kullanıcıları için ortadan kalkmış oldu. Haberin duyulmasıyla birlikte teknoloji çevrelerinden yapılan yorumlar son güncellemeyle birlikte platformun en önemli eksiğinin kapatılacağı yönünde olumlu yorumlardı.

Görüntülü görüşme özelliği nasıl aktif edilecek?

Kullanıcıların bu özelliği aktif hâle getirebilmesi birkaç adımı uygulaması gerekiyor. Görüntülü arama yapmak isteyenlerin Telegram uygulamasını açtıktan sonra Ayarlar kısmına gitmesi ve daha sonra bu menü altından ‘Deneysel Özellik’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Bu adımların tamamlanmasının hemen ardından uygulamanın profil bölümünde ‘Görüntülü Arama’ butonu görünür hâle geliyor. Burada unutulmaması gereken şey, arama yapılmak istenen kişinin de bu adımları takip edip ayarlarını düzenlemiş olmasının gerekliliği.

Bunlara ek olarak şu an özelliği kullanmak isteyenlerin uygulamayı 6.3 sürümüne güncellemesi ve Beta programına dâhil olması gerekiyor. Özelliğin çok yakında yapılacak yeni bir güncellemeyle iOS ve Android için tüm cihazlarda kullanılabilir olması da beklentiler arasında. Gelişmiş güvenlik önlemleri ve uçtan uca şifreleme yöntemiyle diğer anlık mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmeyi başaran ve bu başarısını sürdürmekte kararlı olan Telegram bakalım ilerleyen günlerde ne tarz yenilikleri kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak hatırlatalım; Webtekno'nun Telegram kanalına katılmak için yapmanız gerekenleri buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.