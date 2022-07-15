Apple, mesajlaşma uygulaması iMessage'da gönderilen mesajları geri çekme özelliğini açık betada kullanıma sunduğunu açıklamıştı. Yani istatistiksel olarak bu özellik pek güvenilir değil.

Daha önce hiç attığınız bir mesajı atar atmaz pişman olup geri çekmek istediğiniz oldu mu? Apple şimdi bu özelliği iMessage'a getirmeye hazırlanıyor. Şu an için ise özellik yalnızca açık beta sürümü kullanan kişilerin hizmetinde.

Tabii bu durum mesajları geri çekme özelliğinin her zaman kullanılabildiği anlamına gelmiyor. Görünüşe göre iMessage'da bir mesajı geri çekebilmeniz için, mesajı gönderdiğiniz kişinin de açık beta versiyonu kullanıyor olması lazım. İstatistiksel açıdan baktığımızda bu olasılık oldukça düşük.

Mesajları geri çekmek için 15 dakika

iMessage'ın yeni gelecek versiyonunda, bir mesajı yolladıktan sonraki 15 dakika içerisinde mesajı geri çekebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Aslında bu özelliği WhatsApp, Signal ve Viber gibi uygulamalarda uzun zamandır görebiliyoruz. Özelliği denemek isteyenler iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura'da açık betaya katılarak özelliğe erişebiliyor.

Öte yandan bu açık beta kullanımı sadece sizinle sınırlı ise mesajları geri çekemiyorsunuz. Karşınızdaki kişi de açık betada olmak durumunda. Hem de yalnızca tek bir Apple işletim sistemine sahip cihazında değil, hepsinde. Yoksa mesajı yine geri çekemiyorsunuz.

Farklı cihazların kullanıldığı testlerde, eğer cihaz açık betada ise geri çekilen mesajı göremiyor ancak mesajın geri çekildiği ibaresine ulaşıyorlar. Düzenlenmiş mesajlarda ise altta küçük şekilde düzenlendi yazıyor. Açık betada olmayan cihazlarda ise gönderilen mesajlar ilk halleriyle yer alıyor.

Apple bu konuda uyarı yapıyor

Apple, bir mesajı geri çektiğinizde "Bir mesajı geri çektiniz. (Gönderdilenin ismi) bu mesajı yazılım güncellenmediği cihazlarda hala görebilir." uyarısını ekliyor. Düzenlediğiniz mesajlarda da ilk mesajı silmeyen Apple, "Şuna Düzenlendi:" ibaresi ile ikinci bir mesaj iletiyor.

Bu özellik bir sonraki iMessage versiyonunda muhtemelen tüm kullanıcılara açılmış olacak. Öte yandan düzenlenen mesajların nasıl yanıltıcı olabileceğine dair etik çekinceler de var. Bu yüzden Apple, özelliği yayınlamadan önce opsiyonel hale getirmeyi tercih edebilir.