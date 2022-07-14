Apple, Okula Dönüş Kampanyasını Başlattı: AirPods da Hediye!

Apple, geleneksel hale getirdiği Okula Dönüş kampanyasını resmen başlattı. Öğrenciler, 20 Ekim 2022'ye kadar indirimli fiyatlarla Mac ve iPad satın alabilecekler. Üstelik alışveriş yapanlara, 2. nesil AirPods hediye edilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl düzenli olarak "Okula Dönüş" isimli bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya kapsamında üniversiteyi giriş hakkı kazanmış olan öğrencilerle mevcut üniversite öğrencilerine indirimler uygulanıyor. Şirket şimdi, 2022 yılı için oluşturduğu kampanyayı resmen başlattı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkedeki öğrenciler, an itibarıyla indirimli fiyatlardan faydalanabiliyorlar.

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda, Mac ve iPad modellerinde indirime gidildiğini görüyoruz. Ancak indirimli fiyatlar dahil pek çok öğrencinin hayallerini yakacak türden diyebiliriz.

İşte Apple'ın üniversite öğrencileri için indirim yaptığı bazı ürünler:

Yukarıda, Apple'ın indirim kapsamına aldığı Mac modellerini görüyorsunuz. Bu bağlamda; M1 çipli MacBook Air'ın indirimli başlangıç fiyatı, 19 bin 739 TL olarak görünüyor. Aynı ürünün normal fiyatı ise 20 bin 999 TL olarak gösteriliyor. Benzer bir durum M2 çipli MacBook Air, MacBook Pro ve iMac ile birlikte; iPad Pro ve iPad Air modellerinde de geçerli. Örneğin iPad Pro'nun normal fiyatı 16.999 TL iken öğrenci indirimi kullanıldığında, 16.319 TL'ye düşüyor.

Apple'ın öğrencilere özel indirim yaptığı ürünlerin yeni ve eski fiyatları:

M1 çipli MacBook Air: 19.739 TL (20.999 TL idi.)

(20.999 TL idi.) M2 çipli MacBook Air: 23.999 TL (25.999 TL idi.)

(25.999 TL idi.) MacBook Pro: 25.999 TL (27.999 TL idi.)

(27.999 TL idi.) iMac: 25.379 TL (26.999 TL idi.)

(26.999 TL idi.) Mac mini: 13.347 TL (14.199 TL idi.)

(14.199 TL idi.) Mac Studio: 39.559 TL (42.999 TL idi.)

(42.999 TL idi.) Studio Display: 30.909 TL (33.599 TL idi.)

(33.599 TL idi.) Pro Display XDR: 72.549 TL (78.859 TL idi.)

(78.859 TL idi.) Mac Pro: 97.519 TL (105.999 TL idi.)

(105.999 TL idi.) iPad Pro: 16.319 TL (16.999 TL idi.)

(16.999 TL idi.) iPad Air: 11.838 TL (12.799 TL idi.)

(12.799 TL idi.) iPad: 6.767 TL (7.199 TL idi.)

(7.199 TL idi.) iPad mini: 10.751 TL (11.199 TL idi.)

2. nesil AirPods hediye edilecek

Apple'ın öğrencilere yönelik kampanyası, bir de hediye ile geliyor. Kampanya kapsamına alınan ürünlerden satın alan öğrenciler, 2. nesil AirPods'a hiçbir ücret ödemeden sahip olabiliyorlar. Bununla birlikte; 3. nesil AirPods 950 TL, AirPods Pro ise 2.750 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, bugün itibarıyla başlayan kampanyanın 20 Ekim 2022'ye kadar devam edeceği belirtiliyor. Eğer Apple'ın öğrencilere yönelik kampanyası ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz burada, indirime giren tüm ürünleri incelemek ve satın almak için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.