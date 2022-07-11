iOS 16’nın Halka Açık Beta Sürümü Bu Hafta Yayınlanacak

Apple’ın WWDC 2022 etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone işletim sistemi iOS 16’nın açık beta sürümünün bu hafta yayınlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen WWDC 2022 konferansında Apple’ın tanıttığı yeni iPhone işletim sistemi iOS 16, yepyeni özellikleriyle iPhone hayranlarını bir hayli heyecanlandırmayı başarmıştı. Dilerseniz iOS 16 detaylarına buradan, hangi iPhone’ların iOS 16 güncellemesini alacağına buradan göz atabilirsiniz.

Alınan yeni bir habere göre Apple’ın bir süredir kapalı beta sürecinde olan yepyeni işletim sistemi, bu hafta içerisinde halka açık beta sürecine girecek. Gelişme, artık Apple haberleriyle özdeşleşmiş Bloomberg yazarı Mark Gurman’dan geliyor.

iOS 16 açık betası bu hafta çıkıyor

Mark Gurman’ın dediğine göre iOS 16’nın açık betası, iOS 16’nın üçüncü geliştirici beta sürümüyle eş olacak. Açık betanın şu an için tam yayınlanma tarihi bilinmiyor. Geçtiğimiz sene iOS 15’in açık beta sürümü, Çarşamba günü yayınlanmıştı. Yani benzer bir tarih bekleyebiliriz.

iOS 16 açık beta sürümüne erişebilmek için ücretsiz Apple Beta Yazılım Programına bir iPhone üzerinden kaydolmanız gerekiyor. iOS 16 betası, yayınlandığı zaman Ayarlar > Yazılım Güncelleme hedefinde yüklenebilir şekilde cihazınıza gelecektir. Herkese açık beta test kullanıcıları, Geri Bildirim Yardımcısı uygulamasını kullanarak Apple'a geri bildirim sağlayabilir.

Tabii her zaman olduğu gibi iOS sürümleri ilk yayınlandıklarında pek bir istikrarsız olabiliyor. Tam sürümünde bile sağı solu belli olmayan iOS’un beta sürümünü yüklemeden önce iki kere düşünmenizi öneririz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.