WhatsApp'ın iOS sürümüne gelecek yeni çoklu hesap desteği ile tek telefonda birden fazla hesap kontrol edilebilecek.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya yeni kamera efektleri ve özel çıkartma seçenekleri ekleyen şirket, şimdi de iOS kullanıcıları için çoklu hesap desteği getirmeye hazırlanıyor.

WaBetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp’ın 25.2.10.70 sürümünü kapsayan yeni bir iOS güncellemesi, aynı telefon üzerinden birden fazla hesap ekleme ve yönetme özelliğini içeriyor.

Bu özellik ilk olarak 2023 yılının Ağustos ayında Android telefonlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. O dönemden bugüne hayata geçirilmeyen özellik görünüşe göre yakında iOS kullanıcılarının deneyimine sunulacak.

Nasıl çalışacak?

Çoklu hesap desteği, kullanıcılara telefonlarını ana hesap olarak ayarlama veya yeni bir hesabı eklemek için QR kod tarama imkânı sunacak. Böylece iOS kullanıcıları, birden fazla telefon taşımaya gerek kalmadan WhatsApp hesapları arasında kolayca geçiş yapabilecek.

Ancak bu özellik göründüğü kadar basit değil. WhatsApp'ın test sürecinde her hesabın konuşmalarını, bildirimlerini, yedeklerini ve ayarlarını ayrı tutmayı başarmak zorunda.

Ne zaman geliyor?

WhatsApp’ın bu yeni özelliğini iOS kullanıcılarına zaman sunacağı henüz belli değil. Şimdilik bazı test kullanıcıları aracılığıyla test edilen özellik her şey yolunda gittiği senaryoda kısa sürede kararlı sürüm ile kullanıcılarla buluşabilir.