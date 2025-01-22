WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, Android beta sürümde ortaya çıktı. Meta'nın Hesaplar Merkezi özelliği, bu yeni özellik ile WhatsApp'a da gelecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.25.2.9" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, bundan uzun bir süre önce Instagram ile Facebook'a "Hesaplar Merkezi" isimli bir özellik getirdi. Bu özellik, kullanıcıların tek bir sayfa üzerinden tüm platformlardaki hesaplarını yönetmelerini sağlıyordu. İşte Hesaplar Merkezi özelliği, yakında WhatsApp'a da gelecek gibi görünüyor. Böylelikle WhatsApp, Instagram ve Facebook, biraz daha birbirine bağlanmış olacak.

WhatsApp'taki Hesap Merkezi özelliği böyle görünecek

WhatsApp'taki Hesaplar Merkezi özelliği, Ayarlar bölümü içerisine eklenecek. Buraya dokunan kullanıcı, tıpkı Instagram ve Facebook'ta olduğu gibi kişisel hesaplarını yönetebilecekler.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir hâle geleceği şimdilik bilinmiyor. Ancak bu özellik, kullanıcıların hesap kontrolü üzerindeki etkinliklerini artıracağı için büyük önem arz edecek.