iPadOS 17.5 güncellemesi, iPad'lere Batarya Sağlığı ekranını getirebilir. Fakat bu durumun sadece yeni modellerle sınırlı olması da mümkün.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın şu dönemde garip adımlar atmasına şahit oluyoruz. Araba projesini iptal ettiğini duyuran şirket, mühendisleri yapay zekâ bölümüne aktarmıştı. Daha sonradan da bu proje rafa kalkınca şirketin kişisel ev robotları üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. iPhone tarafına baktığımızda ise tasarımda geri gidilerek iPhone X’ten alışık olduğumuz dikey kamera düzenine gidileceği iddia edildi.

Bunun haricinde şirketin Apple Watch modelleri için Teknik Özellikler sayfası sunması, kullanıcıları sevindirmekten çok “Daha önce neden yoktu ki?” dedirtti. Tüm bunların ardından Apple, yine aynı şeyleri söyleten bir gelişmeyle karşımızda.

Şirket, yeni güncellemeyle iPad’lerde batarya sağlığının kontrol edilmesini mümkün kılabilir.

iPad

Apple’ın iPadOS 17.5 beta güncellemesinde yer alan bir kod, iPhone’lardaki batarya sağlığı menüsünün iPad modellerine de geleceğine işaret ediyor. Bu da muhtemelen maksimum batarya kapasitesi ve şarj döngüsünün görülebileceği anlamına geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, batarya durumları konusunda bilgi sahibi olarak şarj işlemlerini daha bilinçli şekilde gerçekleştirebilir. Öte yandan ikinci el satışlarında da bu kısmın kritik rol oynayacağı kesin.

Fakat aynı iddialar, bu özelliğin sadece yeni iPad Air ve iPad Pro modellerine geleceği yönünde. Bu yönde resmî bir açıklama olmasa da konu Apple olunca böyle hamlelere şaşırmamak gerek. Mayıs ayında gelmesi beklenen iPadOS 17.5 ile bu konu da netliğe kavuşacaktır.

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