iPadOS 17 alan bütün cihazlara geleceği tahmin edilen iPadOS 18 ile ilgili yeni iddialar, güncelleme alması beklenen bazı cihazlarda iPadOS 18 olmayacağını öne sürüyor.

Apple'ın yeni cihazları ile birlikte yeni işletim sistemlerini de tanıtması uzun yıllardır gelenek hâline gelmiş durumda. Geçmişte çıkan söylentilere göre Apple, iOS 17 alan tüm cihazlarda iOS 18 desteği, iPadOS 17 kullanan tüm cihazlara da iPadOS 18 işletim sistemi desteği sunacaktı. Son söylentiler ise bu durumun biraz daha farklı olacağını öne sürüyor.

9to5 Mac'in "kuvvetli bir geçmişe sahip olduğunu" söylediği özel bir hesaptan yapılan paylaşıma dayandırdığı iddialara göre bazı iPad modellerine iPadOS 18 güncellemesi gelmeyecek. iOS 18 açısından ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

iOS 18 güncellemesi alacak cihazlar

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2'nci nesil)

iPhone SE (3'ncü nesil)

Bu listeye baktığımızda iOS 17 işletim sistemi güncellemesi alan ya da doğrudan iOS 17 ile çıkan cihazların eksiksiz şekilde sıralandığını görebiliyoruz.

iPadOS 18 güncellemesi alacak cihazlar

Buradaki liste oldukça kısıtlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. iPadOS 18 güncellemesi alacak cihazlar ile iPadOS 17 kullanan cihazlar listesi arasında bariz farklar var ve bazı eski cihazlar yeni güncellemeden muhraç kalacak.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde:

iPad: 2019 ve sonrası

İPad mini 2019 ve sonrası

iPad Air 2019 ve sonrası

iPad Pro 2018 ve sonrası

Güncelleme almayacak cihazların listesi ise şu şekilde:

iPad (6. nesil)

iPad Pro (12,9 inç 2. nesil)

iPad Pro (10.5 inç)

Bu iddia biraz ilginç bir iddia çünkü hem 10,5 inçlik iPad Pro hem de 12,9 inçlik iPad Pro 2. nesilde A10X Fusion işlemci bulunurken 7. nesil iPad'de A10 Fusion işlemci yer alıyor. İşlemcilere baktığımızda ilk iki modelin güncelleme almadığı ortamda 7. nesil iPad'in güncelleme alması şaşırtıcı duruyor.