Apple'ın yeni cihazları ile birlikte yeni işletim sistemlerini de tanıtması uzun yıllardır gelenek hâline gelmiş durumda. Geçmişte çıkan söylentilere göre Apple, iOS 17 alan tüm cihazlarda iOS 18 desteği, iPadOS 17 kullanan tüm cihazlara da iPadOS 18 işletim sistemi desteği sunacaktı. Son söylentiler ise bu durumun biraz daha farklı olacağını öne sürüyor.
9to5 Mac'in "kuvvetli bir geçmişe sahip olduğunu" söylediği özel bir hesaptan yapılan paylaşıma dayandırdığı iddialara göre bazı iPad modellerine iPadOS 18 güncellemesi gelmeyecek. iOS 18 açısından ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
iOS 18 güncellemesi alacak cihazlar
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2'nci nesil)
- iPhone SE (3'ncü nesil)
Bu listeye baktığımızda iOS 17 işletim sistemi güncellemesi alan ya da doğrudan iOS 17 ile çıkan cihazların eksiksiz şekilde sıralandığını görebiliyoruz.
iPadOS 18 güncellemesi alacak cihazlar
Buradaki liste oldukça kısıtlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. iPadOS 18 güncellemesi alacak cihazlar ile iPadOS 17 kullanan cihazlar listesi arasında bariz farklar var ve bazı eski cihazlar yeni güncellemeden muhraç kalacak.
Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde:
- iPad: 2019 ve sonrası
- İPad mini 2019 ve sonrası
- iPad Air 2019 ve sonrası
- iPad Pro 2018 ve sonrası
Güncelleme almayacak cihazların listesi ise şu şekilde:
- iPad (6. nesil)
- iPad Pro (12,9 inç 2. nesil)
- iPad Pro (10.5 inç)
Bu iddia biraz ilginç bir iddia çünkü hem 10,5 inçlik iPad Pro hem de 12,9 inçlik iPad Pro 2. nesilde A10X Fusion işlemci bulunurken 7. nesil iPad'de A10 Fusion işlemci yer alıyor. İşlemcilere baktığımızda ilk iki modelin güncelleme almadığı ortamda 7. nesil iPad'in güncelleme alması şaşırtıcı duruyor.