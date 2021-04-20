Merakla beklediğimiz etkinliğini bugün düzenleyen Apple, etkinlikte AirTag ve iMac'in yanı sıra 5. nesil iPad Pro'yu da tanıttı. Yeni iPad Pro, M1 işlemcisiyle geldi. Apple'ın yeni tableti hakkında bilgi almak ve fiyatını öğrenmek için okumaya devam edin.

Apple’ın yolunu gözlediğimiz etkinliği sonunda geldi çattı ve şirket, kullanıcılara sunacağı cihazları tanıtmaya başladı. Etkinlikte AirTag ve yeni iMac bilgisayarını tanıtan Apple, birçok kişinin uzun zamandır beklediği yeni iPad Pro tabletini de tanıttı. Yeni iPad Pro, şirketin kendi üretimi olan ve müthiş bir performans sunan M1 işlemcisiyle geldi.

Apple’ın Mac bilgisayarlarında yaşattığı performans artışını gözlerimizle gördüğümüz M1 işlemci, iPad Pro’ya da muhteşem bir güç sunacak. İşlemci, tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi güç verimliliğini de en üst düzeye çıkaracak. Fakat yeni iPad Pro’nun tek özelliği elbette M1 işlemcisi olmayacak. Gelin, detaylara inelim:

Önceki nesile göre çok daha hızlı bir iPad Pro:

Bu yılki iPad Pro, tasarım konusunda bir önceki nesile göre pek bir fark taşımıyor. Tablet, 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip olacak. Ekran, ProMotion teknolojisine ev sahipliği yapacak. Ekran, Thunderbold desteğiyle birlikte 6K çözünürlüğünde görüntü sunabilecek. 11 inçlik modelde parlaklık 600 nit, 12,9 inçlik modeldeyse Mini-LED teknolojisi sayesinde 1.600 nitlik bir parlaklık sunulacak.

iPad Pro, M1 işlemcisiyle eski nesil iPad’lere göre işlemci koşununda %50, GPU konusundaysa %40 daha iyi performans sunacak. Apple’ın iPad konusunda yaptığı geliştirmeler de etkinlikte çok basit bir grafikle önümüze sunuldu. Bu grafiğe göre Apple, bugün tanıtılan 5. nesil iPad Pro’yla ilk nesile göre toplamda 1.500 katlık bir performans artışı elde etti.

iPad Pro kullanıcılar, depolama konusunda da sıkıntı çekmeyecekler. 2 kat daha hızlı depolama sunan iPad Pro, 2 TB’a kadar kapasiteye sahip olabilecek. Bununla birlikte USB-C girişi Thunderbolt ve USB 4 desteği de sunacak ve bu da daha hızlı bir bağlantı demek. iPad Pro, diğer donanımlarda da yenilikler sunuyor.

Kamera:

5. nesil iPad Pro, ön kamerasında bazı geliştirmeler sunuyor. Cihaz, 12 MP'lik çözünürlüğe ve 122 derece görüş açısına sahip bir lensle gelecek. Kullanıcılar, kandarın otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan Ana Sahne isimli özellikle portre modunda daha iyi selfie'ler elde edebilecek, görüntülü görüşmelerde de daha iyi kalite sunacak. TrueDepth kamera ile çalışan kamera, Face ID ile ekran kilidi açmanızı sağlayacak.

Arka kamera kurulumundaysa bizi 12 MP'lik geniş açılı kamera ve 10 MP'lik bir ultra geniş açılı kamera karşılıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl tabletlere eklenen LiDAR tarayıcısı, yeni iPad Pro'nun da kamera kurulumunda yer alıyor.

iPad Pro Türkiye fiyatı:

Yeni iPad Pro, 11 inçlik ekran, 128 GB depolama ve Wi-Fi bağlantı seçenekleri sunulan modeliyle 8.599 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 12,9 inçlik modelin başlangıç fiyatı 11.999 TL'yken depolama alanını 2 TB'a yükselttiğinizde ve bağlantı seçeneğini Wi-Fi + Hücresel olarak seçtiğinizde fiyat etiketi 25.699 TL'ye çıkıyor.