iPhone 11 Pro'nun Kopyalanmış Hali: Karşınızda DOOV X11 Pro

DOOV isimli bir Çinli teknoloji üreticisi, iPhone 11 Pro'nun arka kamera kurulumunu kopyalayan bir telefon üretti. X11 Pro olarak isimlendirilen bu telefon, üçlü kamera kurulumuna sahip gibi görünüyor olsa da aslında sadece 2 kamera modülüne sahip.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç ay önce piyasaya sürdüğü iPhone 11 serisi, teknoloji tutkunlarını adeta mest etti. Özellikle de iPhone 11 Pro'nun sahip olduğu üçlü arka kamera kurulumu gerek tüketiciler gerekse teknik eleştirmenler tarafından tam not almayı başardı. Kamera kurulumu, kalitesi ile kendini kanıtlamış olsa da tasarımı ile fazlasıyla tartışıldı.

Günümüzde bir iPhone 11 Pro satın almak o kadar da kolay değil. Çünkü bu akıllı telefonun fiyatı bir hayli yüksek ve özellikle Türkiye'de akıllı telefonlara yapılan taksit uygulamaları, telefonun alınmasını daha da zorlaştırıyor. Ancak şimdi, iPhone 11 Pro'ya birebir benzeyen yeni bir telefon üretildi. Çinli bir teknoloji üreticisi olan "DOOV", piyasaya sürdüğü X11 Pro ile iPhone 11 Pro'nun klonunu üretmiş durumda.

Karşınızda DOOV X11 Pro

X11 Pro'nun arka kamera kurulumu, iPhone 11 Pro ile tamamen aynı gibi görünüyor. Ancak açıkça belirtmemiz gerekiyor ki X11 Pro'nun arka kamera kurulumu, sadece 2 adet sensörü içeriyor. Şirket, bu sahte iPhone 11 Pro'nun arka kısmına üçüncü bir kamera sensörü eklememiş. X11 Pro'nun arkasında yer alan üçüncü kamera modülü, yalnızca görsel uyum sağlamaya yarıyor.

Geliştirici şirket, bu akıllı telefona MediaTek Helio P23 işlemcisinden güç veriyor. 128 GB depolama alanı bulunan X11 Pro, 6 GB RAM ile destekleniyor ve kullanıcılara, 6.3 inç boyutunda bir ekran sunuluyor. 4.800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihazın arka kamera kurulumu, 18 MP ve 13 MP çözünürlüğündeki iki sensöre sahip.

Doov, üçlü arka kamera kurulumu ile iPhone 11 Pro'ya benzemiş olsa da gerek cihaz boyutları gerek damla çentikli ekran tasarımı ile "Ee bunun neresi iPhone 11 Pro" dedirtiyor. Yine de yılın en çok konuşulan tasarımlarından iPhone 11 Pro'nun kamera tasarımını başarıyla taklit ettiğini söyleyebiliriz.

Telefonun fiyatının ne olacağı bilinmiyor. Ayrıca DOOV'un, bu tasarımla ilgili herhangi bir yasal süreç geçirip geçirmeyeceği de bilinmiyor. Apple'ın DOOV isimli şirket ve X11 Pro ile ilgili tavrı, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.