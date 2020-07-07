iPhone 12 Ailesinin 3D Maketleri Ortaya Çıktı

iPhone 12 ailesinin boyutlarını, kamera tasarımını ve düz çerçevelerini doğrulayan 3D maketler ortaya çıktı. Söz konusu maketler cihazların nihai tasarımını göstermese de nasıl bir iPhone 12 ile karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor.

2020 model iPhone’ları görmek için önümüzdeki hala -en az- 3 ay gibi bir süre var ancak iPhone 12 ailesinin ilk 3D maketleri gün yüzüne çıkmış durumda. Peki bu maketler neden önemli? Çünkü pek çoğumuzun sandığının aksine bu kılıflar yalnızca sızıntıları referans alarak oluşturulmuyor, aynı zamanda cihazın gerçek boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Bildiğiniz gibi şirketler, yeni bir akıllı telefon duyurduklarında beraberinde yeni koruyucu kılıflar da tanıtıyor. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz maketler ise, kılıf üreticileri telefonlara tam uyumlu kılıflar üretebilsinler diye tasarlanıyorlar ve telefonların nihai tasarımlarına çok yakın bir tasarıma sahip oluyorlar.

iPhone 12 ailesinde oval çerçeveler yerini düz çerçevelere bırakacak

Bu bilgilerden yola çıkarak iPhone 12 ailesinin ortaya çıkan 3D maketlerini incelediğimizde, uzun süredir konuşulan iPhone 4/iPhone Pro benzeri düz kenarlı tasarımın gerçek olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 6 ikisinden bu yana oval çerçeveler tercih ediyor ve iPhone 12, uzun yıllar sonra keskin tasarım hatlarına sahip ilk model olacak.

Sızıntılar, iPhone 12 ailesinin 5,4 inçlik bir iPhone 12, 6,1 inçlik bir iPhone 12, 6,1 inçlik bir iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik bir iPhone 12 Pro Max’ten oluşacağını öne sürüyordu. Ortaya çıkan maketler, cihazların ekran boyutlarıyla ilgili ilgili bu iddiaları desteklemekle kalmıyor, 5,4 inçlik iPhone 12’nin orijinal iPhone SE’den bu yana en küçük iPhone olacağını gösteriyor.

“2020 iPhone SE 4,7 inç ekranlı, 5,4 inç ekranlı iPhone 12 nasıl en küçük oluyor?” diye sorabilirsiniz. Cevap: Tasarım. iPhone SE, 4,7 inçlik bir ekrana sahip olsa da son derece kalın çerçevelere sahipti. Yeni 5,4 inçlik iPhone 12 ise daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen ince çerçeveli ve çentikli tasarımı sayesinde gövde boyutu olarak iPhone SE’den daha küçük olacak.

Maketlerde dikkat çeken bir diğer detay da kameralar. Bildiğiniz gibi iPhone 11 ailesinde ‘Pro’ modeller üç, standart model ise iki arka kameraya sahipti. iPhone 12 ailesinin kamera modüllerine baktığımızda da benzer kurulumları görüyoruz. Ancak gerçek iPhone 12 modellerinde kamera kurulumu çok daha farklı olabilir.

5,4 inçlik iPhone 12, orijinal iPhone SE'den bu yana en küçük iPhone modeli olacak

Apple, yeni iPad Pro’da ikili kamera kurulumunun yanında bir de LIDAR sensör eklemişti. Söylentiler, yeni iPhone 12 Pro’ların da LIDAR sensörüne sahip olacağı yönündeydi. Maketlerde kılıf üreticileri için önemli olan tek şey, kare şeklindeki kamera modülünün boyutu ve konumu. Dolayısı ile Apple, kamera modülünün boyutunu değiştirmeden LIDAR sensörünü de cihazlara ekleyebilir.

Benzer bir konu, yıllardır tartışılan çentikler için de geçerli. Maketler, iPhone 12 ailesi için kalın çentikler gösteriyor ancak çentiklerin boyutu kılıf tasarımını etkilemeyeceğinden Apple, nihai iPhone 12 tasarımında daha küçük bir çentikle karşımıza çıkabilir ki sızıntılar da tam olarak bunun gerçekleşeceğini söylüyor.

Maketlerde dikkat çeken son detay ise 5G. Maketlere dikkatli baktığınızda güç butonunun altında çerçevenin üzerinde bir kesik olduğunu görebilirsiniz. Bu kesik muhtemelen 5G bağlantısını mümkün kılacak antenler için bulunuyor. Yine de bunların yalnızca birer maket olduğunu ve ‘boyutlar’ dışında çok da güvenilir bilgiler vermediğini unutmamak gerekiyor.

iPhone 12 ailesine ait maketlerin incelendiği video