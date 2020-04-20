iPhone 12'nin Çentik Boyutunu Gösteren Teknik Çizim

Apple'ın yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonları iPhone 12 ailesi ile ilgili yeni bir teknik çizim paylaşıldı. iPhone 12'ye ait olduğu ileri sürülen çizim, telefonun çentik bölümünün hayli küçüldüğünü ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki aylarda yeni iPhone modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak. iPhone 12 olarak isimlendirilmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonlarla ilgili net bir bilgi sahibi olmasak da bugüne kadar yaşanan bazı sızıntılar, seri ile ilgili bazı bilgiler edinmemizi sağladı. Yaşanan sızıntıların gerçeği ne kadar yansıttığını bilmek mümkün değil ancak yeni bir sızıntı, iPhone 12 serisi ile ilgili önemli bir detayı gözler önüne seriyor.

Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Apple'ın, iPhone 12 serisinde çentiği fazlasıyla küçüleceğini ifade ediyordu. Hatta bu açıklamalardan sonra ortaya atılan bazı iddialar, iPhone 12 serisinin tamamen çentiksiz bir yapıda olacağını dahi ortaya koyuyordu. Yaşanan son sızıntı ise iPhone 12'nin çentikli olacağını ama çentiklerin iPhone 11 serisine göre minimalist boyutlarda olacağını ortaya koyuyor.

Bu seferki iddiaların sahibi, daha önceki Apple sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser. Prosser, Twitter üzerinden bir teknik çizim örneği paylaşarak bu çizimin, iPhone 12 serisine ait olduğunu ileri sürdü. Paylaşılan görüntü, Apple'ın iPhone 12 serisinde çentiği bir hayli sıkıştıracağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen, Prosser'in paylaştığı o teknik çizime yakından bakalım.

iPhone 12 serisine ait olduğu ileri sürülen teknik çizim

Apple'ın yüz tanıma teknolojisi olan FaceID, telefonlara eklenen "TrueDepth" donanımı ile sağlanıyor. 6 adet sensörden oluşan TrueDepth teknolojisi; yakınlık sensörü, ön kamera, ortam ışığı ve kızılötesi kamera gibi donanımları içeriyor. Ortaya atılan son iddia, Apple'ın tüm bu sensörleri birbirine çok daha yakın bir şekilde konumlandırıp, hoparlörü de bu donanımların hemen üstüne taşıyacağını ortaya koyuyor.

Elbette ki bu iddaları resmi ağızlardan doğrulamak mümkün değil ancak Apple'ın çentik boyutunu belirgin bir şekilde küçültmesi, cihazların tasarımları ile ilgili eleştirilerin bir miktar dinmesini sağlayabilir.