Apple’ın 2020 iPhone SE Plus Çıkaracağı İddia Edildi

Teknoloji dünyası hakkında daha önce doğru iddialar ortaya atan Jon Prosser, bugün yaptığı paylaşımda iPhone SE Plus isimli bir telefondan bahsetti. Jon, yakın zamanda bu telefon hakkında yeni haberler duyacağımızı söyledi.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yeni akıllı telefonu 2020 model iPhone SE’yi tanıtmıştı. Şirket, diğer iPhone modellerine göre uygun fiyata sahip yepyeni bir telefon tanıttığından da yoğun ilgiyle karşılaşmış, hatta bu yoğun ilgi nedeniyle telefonların gönderimini 13 Mayıs’a ertelemek zorunda kalmıştı.

Apple, senelerdir akıllı telefon konusunda her sene belli bir düzeni izlese de görünüşe göre şirket, artık bu düzeni bozacak. Bugün yapılan bir iddiaya göre Apple, iPhone SE’nin yanı sıra bu sene bitmeden yeni bir akıllı telefon tanıtımı yapabilir. Gelin, iddianın detaylarına inelim.

iPhone SE Plus mı geliyor?

Teknoloji dünyasında bilindik bir analist olan Jon Prosser, bugüne kadar en sonunda doğru çıkan birkaç iddia ortaya atmıştı. Jon Prosser’in bugün attığı iddiaysa Apple’ın yeni bir iPhone SE modeli çıkaracağı üzerineydi. Jon Prosser’a göre Apple, iPhone SE Plus isimli yeni bir telefon hakkında bir takım duyumlar almak üzere.

Jon Prosser, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ‘Yakında sizin için bazı iPhone SE Plus haberleri olacak.’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Jon, Apple hakkında büyük bir iddiada bulunsa da bu paylaşıma veya alacağımız ‘yeni haberlere’ dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu iPhone SE, tasarım konusu dışında hemen hemen iPhone 8’e benzetiliyor. Jon Prosser’in iddiası gibi eğer Apple yeni bir iPhone SE modeli çıkarır ve bunu iPhone SE Plus yaparsa, iPhone 8 serisinde olduğu gibi Plus modelinin çift kamerayla gelmesini bekleyebiliriz.

Bununla birlikte yine Apple’ın her Plus modelinde olduğu gibi ekran boyutunun da artmasını, muhtemelen 5,5 inç seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz. Fakat Jon Prosser’in yaptığı paylaşımın ne kadar doğru olduğunu bilmediğimizi, kendisinin söylediği şeyin şu anlık yalnızca bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor.