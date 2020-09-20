Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen iPhone 12'lerin kulaklık ya da şarj cihazı olmadan 749 dolardan (5.660 TL + vergiler) başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı iddia edildi. Artan fiyatlara sebep olarak bileşen maliyetlerindeki artış ve 5G masrafları gösteriliyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12 serisinin tanıtımını birkaç hafta erteledi. Genellikle yeni iPhone'ların tanıtımını eylül ayının ilk haftalarında gerçekleştiren şirket, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen yıllık etkinlikte yalnızca yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtmakla yetinmişti.

Şirketin yeni nesil iPhone serisini önümüzdeki ekim ayında tanıtması beklense de cihazlara dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Daha önceki söylentilerde iPhone 12'nin temel modelinin 699 dolarlık mevcut iPhone 11 ile aynı fiyattan satışa çıkarılacağı söyleniyordu. Yeni iddialar ise cihazların beklenenden daha pahalı olacağını öne sürüyor.

İddiaya göre iPhone 12 serisi, şarj cihazı ya da kulaklık olmadan 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak:

Sektöre yakın isimler, iPhone 12'lerin fiyatını geçen yılki seviyesinde tutmanın imkânsız olduğunu iddia ediyor. Buna sebep olaraksa bileşenlerin maliyetindeki artış ve eklenen 5G maliyetleri gösteriliyor. Bu noktada serideki en ucuz modelin 749 dolardan başlayacağı ve kutudan kulaklık ya da şarj cihazı çıkmayacağı, Apple'ın 20 W'lık şarj cihazını ayrı olarak satacağı söyleniyor.

ABD merkezli şirket, iPhone 12'lerin tanıtımı için resmi bir tarih paylaşmasa da etkinliğin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre cihazların seri üretimine hazır durumda olan şirket, iPhone 12'yi eylül sonu veya ekim başında satışa çıkarmayı planlıyor.

Kaynaklar, şirketin yıl sonuna kadar tüm fabrikalarında 80 milyona yakın 5G'li iPhone'a sahip olacağını, geri kalanların 2021'in başlarında üretileceğini öne sürüyor. Ayrıca bu 80 milyon adet cihazın %40'ının iPhone 12 Max olacağı da aktarılıyor.

Apple'ın iPhone 12 serisini mevcut nesle kıyasla daha yüksek bir fiyattan satışa çıkarması, üstelik kutudan şarj cihazı ya da kulaklık çıkmaması birçok tüketicinin fikirlerini sorgulamasına neden olabilir. Elbette bunların şimdilik yalnızca iddiadan ibaret olduğunu, söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için resmi tanıtımı beklememiz gerektiğini de unutmamak gerekiyor.