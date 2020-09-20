Google, web sayfalarını sesli şekilde okuma özelliğini iOS uygulaması için de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu sene başında Android kullanıcıları için duyurulan özellik, yakın bir süre içerisinde iOS kullanıcılarına da sunulacak.

Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google, kullanıcılarına sunduğu özellikleri sürekli olarak geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyor. Şirket, geliştirdiği yeni bir özelliği ise iOS uygulaması vasıtasıyla kullanıcılarına sunuyor.

Google'ın iOS uygulaması, yakın bir süre içerisinde alacağı güncellemeyle birlikte makaleleri, haberleri, yazıları sesli bir şekilde okumaya başlayacak. Google, yeni özelliği resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Google iOS uygulaması, metinleri sesli şekilde okuyacak

(Telefonundan metin okurken ufak bir yardıma ihtiyaç duyan herkes iOS'taki Google uygulamasıyla web sayfalarını sesli bir şekilde dinleyebilecek. Hemen dinlemek için 'spiker' simgesine tıklayın ya da metni listeye ekleyin)

Yakın bir süre içerisinde sesli okuma özelliğine kavuşacak olan iOS kullanıcılarını bu konuda bekleyen tek yenilik bu da değil. Kullanıcılar, okunması istedikleri web sayfalarının bir listesini de oluşturabilecekler.

Uygulamanın iOS arayüzünün sağ üst köşesinde yeni bir simge bulunacak. Kullanıcı, bu simgeye tıkladığında 'sesli oku' özelliğini aktifleştirmiş olacak. Kullanıcı, ayrıca durdurma veya geçme işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

Sesli okuma özelliği, doğrudan Google uygulamasından kullanılabilecek. Yani Google Chrome ya da diğer tarayıcılar üzerinden bu özelliğe ulaşılamayacak. Google, benzer bir özelliği Android kullanıcıları için bu sene başlarında tanıtmıştı. Özelliğin Android sürümünde Google Asistan, metini kelime kelime okuyordu. Android tarafında başarılı olan bu özelliğin iOS'ta da başarılı olabileceği düşünülüyor. Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?