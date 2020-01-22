iPhone 12'nin Lacivert Renge Sahip Olacağı İddia Edildi

Max Weinbach ve EverythingApplePro aracılığıyla ortaya çıkarılan sızıntı, iPhone 12'nin bir versiyonunun lacivert olacağını gözler önüne seriyor. Özellikle de Weinbach'ın son dönemlerde doğru çıkan iddiaları düşünüldüğünde bu sızıntının gerçeklik ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yılın son aylarında iPhone 12 serisini tüketicilerle buluşturacak. Serideki telefonların konuşulması için zaman erken olabilir ancak iPhone 11 duyurulduğu gün bile teknik eleştirmenler, iPhone 12 ile ilgili konuşuyorlardı. Yani yeni iPhone modellerinin duyurulmasına hala uzunca bir süre olması, iPhone 12'yle ilgili açıklamaların yapılmasının önüne geçmiyor.

Bugüne dek sizlerle, onlarca iPhone 12 haberi paylaştık. Bu haberlerimiz daha çok, yaklaşmakta olan telefonların tasarımı ve donanımsal özellikleriyle ilgiliydi. Ancak şimdi, elimizde dikkat çeken bir renk iddiası bulunuyor. Max Weinbach ve EverythingApplePro aracılığıyla gelen bilgi, mavi rengi sevenlerin hoşuna gidebilir.

iPhone 11 serisi duyurulduğunda teknoloji tutkunları en çok iPhone 11 Pro Max'in midnight green rengini konuşmuşlardı. Çünkü bu yeşil renk, fazlasıyla dikkat çekici bir görselliğe sahipti. Şirket, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde de farklı renk seçenekleri sunuyordu ancak Midnight Green'in daha önce görülmemiş olması, kullanıcıları ciddi anlamda etkilemişti.

Max Weinbach ve EverythingApplePro tarafından ortaya atılan iddialar ise Apple'ın, iPhone 12'de de farklı bir renk seçeneği kullanacağını müjdeliyor. Öyle ki; iPhone 12'nin belki de en etkileyici rengi, lacivert olacak. Max Weinbach'ın yaptığı son sızıntılardaki doğruluk payı göz önünde bulundurulduğunda, iPhone 12 serisinin lacivert renge sahip olması mümkün görünüyor.

Lacivert renkli iPhone 12 böyle görünebilir

Apple'ın iPhone 12 hakkında neler düşündüğünü bilmek çok da mümkün değil. Ancak ortaya atılan iddialar ve sızıntılar, iPhone 12'yle ilgili pek çok detayı ortaya koydu. Elbette son söz yine Apple tarafından söylenecek ancak konsept görsellerdeki lacivert renk, en az Midnight Green kadar ilgi çekecekmiş gibi görülüyor.