Apple'ın iCloud için uçtan uca şifreleme planlarından iki yıl önce vazgeçtiği belirtiliyor. Şirketin 'KeyDrop' ve 'Plesio' adı verilen sistemleri geri plana atmasının sebebiyse FBI'ın onay vermemesi olabilir.

Apple, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda depolanan verileri şifreliyor fakat konu iCloud'a gelince burada tam bir korumanın olmadığını belirtebiliriz. Reuters'ın yaptığı habere göre Apple'ın bu tercihi bilinçli. Şirketin 'KeyDrop' ve 'Plesio' olarak adlandırdığı uçtan uca şifreleme sistemi planlarından iki sene önce vazgeçtiği belirtiliyor.

Habere göre Apple, bu planları ilk olarak FBI'a bildirdi ancak FBI bu planlara itiraz etti. Bilindiği gibi o dönem San Bernardino'da 14 kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaralayan Syed Farook'un iPhone cihazına ulaşmak için FBI Apple'a baskı uygulamıştı. Bununla birlikte Apple'ın şifreleme planlarından vazgeçmesinin sebebin bu olduğu kesin değil.

FBI, Apple'ın uzlaşma çabalarını yeterli bulmuyor:

Eski bir Apple çalışanı; planların bir kenara bırakılmasının sebebi olarak şirketin, kullanıcıların şifreleme nedeniyle verilerine erişmede zorluk yaşaması endişesini taşıdığını belirtti. Tabii bunlar, verilerinizin tamamen güvende olmadığı anlamına gelmiyor. Apple'ın bildirdiğine göre iCloud Anahtar Zinciri, ağ şifreleri, kişisel sağlık verileri, ödeme bilgileri ve Siri bilgileri, iCloud'da uçtan uca şifrelemeyle korunuyor. Bilgilerinizin çoğu da hem sunucuda hem de iletim sırasında bir tür şifrelemeyle korunuyor.

Bununla birlikte Apple çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin daha az korunan bilgilere teknik olarak erişebileceği belirtiliyor ve sorun da bu. Bunun için tüm iCloud yedeklerinizi devre dışı bırakıp kendi Mac ya da PC yedeklerinize güvenmek zorundasınız.

FBI, Pensacola katliamının faili Mohammed Saeed Alshamrani'nin iPhone'una erişmek için Apple'ı zorluyor. Ayrıca FBI'ın bu cihaza başka yollardan da erişebileceğine dikkat çekiliyor. Apple, Alshamrani'nin iCloud yedeklerini yetkililere iletmesine rağmen FBI'ın isteklerini tam olarak karşılamadı. Yetkililer, talep edilmesi hâlinde herhangi bir cihazın verilerine erişim gücü istiyor ve Apple'ın uzlaşma çabaları onların gözünde yeterli değil.