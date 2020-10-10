iPhone 12 Serisinin Fiyat ve Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Apple’ın 13 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı iPhone 12 serisine ait 4 telefon farklı zaman aralıklarında çıkacak. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in çıkış tarihi gecikecek.

Apple’ın 13 Ekim’de düzenlenecek etkinlikle açıklanacağını duyurduğu iPhone 12 serisiyle ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Apple’ın uzun bir süredir beklenen ve aldığı ertelemeler yüzünden şirketin piyasa değerine zarar veren iPhone 12 serisinin piyasaya çıkış tarihleri ortaya çıktı. Normal şartlarda 13 Ekim’de düzenlenecek etkinlikten sonra piyasaya çıkması beklenen yeni akıllı telefon serisi, üretimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir süre daha gecikecek gibi görünüyor.

iPhone 12 serisi ne zaman piyasaya sürülecek?

Bu sene 4 farklı iPhone 12 modeli tanıtması beklenen Apple’ın bu cihazları farklı zaman aralıklarıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni düzenlemelere göre 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim’de, 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

6,1 inçlik bir başka telefon olan iPhone 12 Pro da 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim’de piyasaya sürülecekken, firmanın 5,42 inç ekran boyutuna sahip küçük modeli iPhone 12 mini, 699 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihleri arasında piyasaya sürülecek. Serinin amiral gemisi telefonu 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla 13 - 14 Kasım tarihlerinde ön sipariş, 20 - 21 Kasım tarihlerinde de sevkiyata başlayacak.

En küçük ve en büyük iPhone’lar gecikecek

Ortaya çıkan bu bilgilere baktığımızda, Apple’ın düzenleyeceği etkinliğin sonrasında iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri satışa çıkmış olacak. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max için ise biraz daha beklememiz gerekecek.