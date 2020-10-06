Apple, iPhone 12 Serisini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Teknoloji devi Apple, birçok yeni özellikle kullanıcılarına sunacağı yeni akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıtacağı tarihi açıkladı. iPhone 12 serisi, 13 Ekim TSİ 20:00'da canlı olarak tanıtılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, akıllı telefon sektörünün ve kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği iPhone 12'yi bu sene yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ertelemişti. Yaklaşık 3 hafta önce düzenlenen etkinlikte yeni akıllı telefon serisini görmeyi beklemiş olsak da Apple, etkinlikte iPhone 12 serisine yer vermemişti.

Bu da Apple'ın iPhone 12 serisini yeni bir etkinlikle birlikte tanıtacağını kesinleştirmişti. Bugün Apple tarafından yapılan paylaşımla birlikte beklenen etkinliğin tarihi ve saati kesinleşti. Apple, pek çok yeni özelliğe sahip olacağı söylenen yeni iPhone 12 serisini 13 Ekim TSİ 20:00'da tanıtacağını açıkladı.

iPhone 12 serisi neler getirecek?

Normalde her yıl eylül ayında tanıtılan iPhone akıllı telefonları, bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan etkilenen bir diğer teknolojik ürün olmuştu. Apple, yeni akıllı telefon serisini ertelediğini duyurarak iPhone 12 serisini normalden birkaç hafta sonra tanıtacağını açıklamıştı.

Apple'ın 13 Ekim'de tanıtacağını açıkladığı yeni iPhone 12 serisi, bir önceki serilere göre çok daha fazla özelliğe ev sahipliği yapacak. Bu yeniliklerden birisi elbette 5G bağlantı teknolojisi olacak. Apple, geçtiğimiz sene iPhone 11 serisinde yer vermediği 5G desteğine iPhone 12'de yer verecek.

iPhone 12'nin tasarımı da önceki modellerden farklı olacak şekilde eski modellere benzer bir tasarıma sahip olacak. Yeni modeller daha düz kenarlardan oluşacak ve seride çeşitli boyutlarda seçenekler bulunacak. Elbette yeni iPhone 12 serisi performans anlamında da bir hayli gelişme yaşayacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 12 serisinde yer alacak her bir modelin fiyatları ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte serinin en ufak telefonu iPhone 12 mini de kendisini göstermiş ve küçük bir iPhone isteyenleri kendine çekmişti. Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği canlı etkinlikteki detayları 20:00 itibarıyla bizler de canlı olarak sizlere aktaracağız.