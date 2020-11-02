"iPhone 13'te Ekrana Gömülü Parmak İzi Bulunmayacak"

iPhone 13 ile ilgili paylaşılan ilk sızıntıya göre Apple, gelecek yıl da ekrana gömülü parmak izi tarayıcı kullanmayı düşünmüyor. Ayrıca ilk iPhone 13 prototipinin iPhone 12'nin 'gelişmiş' bir versiyonu olduğu belirtildi.

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini geçtiğimiz ay resmi olarak satışa sundu. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise hala Apple hayranları ile buluşacağı günü bekliyor. Apple hayranları iPhone 12 Pro Max için sabırsızlanmaya devam ederken iPhone 13 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

Daha iki iPhone 12 modeli satışa dahi sunulmamışken iPhone 13 hakkında ‘gerçek’ bir sızıntı gerçekleşmesi için erken olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak iPhone 12 ailesi ile ilgili ilk sızıntıların Aralık 2019’da ortaya çıktığını ve bu sızıntıların gerçek modellerle tutarlılık gösterdiğini hatırlatalım. Bu nedenle iPhone 13 ile ilgili sızıntılara şüpheyle yaklaşmakta ancak tamamen sırt çevirmemekte fayda var.

Jioriku adlı Twitter kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 13’ün ilk prototipi, iPhone 12’nin geliştirilmiş versiyonundan ibaret. Cihazla ilgili olarak kesinleştiği iddia edilen ilk bilgi; ekrana gömülü parmak izi tarayıcının bulunmayacağı. Ancak şu an için iPhone 13 ile ilgili bunlarla sınırlı ve daha fazlası için beklememiz gerekiyor.

Sizlerin de bildiği gibi Apple’ın önünde iPhone 13’ü geliştirmek için bir yıla yakın bir zaman bulunuyor ve bu süreçte ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile ilgili de bir karar değişikliği gerçekleşebilir. Yine de iPhone 13 ile ilgili ilk bilgilerin hem Face ID hem de Touch ID kullanmayı hayal eden Apple hayranları için kötü haber olduğunu söyleyebiliriz.