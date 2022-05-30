Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya çıkarılan yeni bilgilere göre Apple, yeni yonga setinde 4 nm teknolojisine yer vermeyecek. Bu da iPhone 14 serisinin iPhone 13 serisine göre çok da büyük performans farkı sunmayacağı anlamına geliyor olabilir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında yeni bir iPhone serisiyle tanışmaya hazırlanırken bu seri hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bilgilerse Apple’ın bir konuda rakiplerinin gerisinde kalacağına işaret etti. Kuo, çip üreticisi TSMC’nin yol haritasını paylaşarak yeni iPhone’ların güncel teknolojiye geçiş yapmayacağını gösterdi.

Paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone 14 serisinde yer alacak olan A16 Bionic yonga seti, MediaTek, Qualcomm ve Samsung’un aksine 4 nm teknolojisiyle üretilmeyecek. Yeni çipler, TSMC’nin mevcut 5 nm teknolojisini kullanmaya devam edecek. Böylelikle Apple, son üç iPhone serisinde de 5 nm teknolojisini kullanmış olacak.

Peki bu ne anlama geliyor? Yeni iPhone serisinde performans artışı ne kadar olacak?

Öte yandan Kuo’ya göre 4 nm teknolojisi, 5 nm teknolojisine göre ahım şahım bir performans avantajı sunmuyor. Fakat Apple’ın bir kez daha aynı teknolojiyi kullanması, bu yıl iPhone serileri arasında daha az performans yükselişi göreceğimiz anlamına geliyor olabilir. Zira mevcut teknoloji üzerinde kalınması, performans ve güç verimliliği konusundaki geliştirmelerini bir süre sonra çıkmaza sokuyor. Öte yandan Apple'ın bu sınırı ne kadar zorlayabileceği de bilinmediğinden, şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Apple’ın A16 Bionic yonga seti hakkında bilinmesi gereken bir şey daha bulunuyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Apple, yeni yonga setini yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde sunacak. iPhone 14 ve iPhone telefonların yeni üyesi iPhone 14 Max ise iPhone 13’ün yonga setini kullanmaya devam edecek.