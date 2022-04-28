Bloomberg yazarı Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle hayatımıza girecek standart Max modeli için fiyat tahminini paylaştı. Tahminleri çoğunlukla doğru çıkan Gurman'a göre model, yerini alacağı mini modelinden 300 dolar yani en az 4000 lira daha pahalı olacak. Tabi bu vergisiz hali...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisi hakkında günden güne yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde serinin Pro modelleri haricindeki modellerinde iPhone 13 işlemcisi bulunacağı ve yepyeni bir modelin bu seriyle hayatımıza geleceği paylaşılmışken, bugün bazı yeni tahminler de paylaşıldı.

Sektörün saygın isimlerinden Mark Gurman, yeni paylaştığı yazısında iPhone 14 serisi için beklentilerini açıkladı. Gurman, Apple’ın iPhone 14 ile hayatımıza katacağı ‘standart Max’ modeli hakkında beklenen ancak yine de çarpıcı bir tahmin paylaştı. iPhone 14 ile birlikte ‘mini’ modellere veda edeceğimiz daha önce kendisini göstermişken, yerine gelecek modelin fiyatı elbette bu modelden yüksek olacak.

iPhone 14 Max, mini modellere göre 300 dolar daha pahalı olacak:

Yeni serinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşmasını beklediğini söyleyen Gurman, 6,7 inçlik ekrana sahip iPhone 14 Max’in Pro Max modeline göre 200 dolar daha ucuz olmasını beklediğini açıkladı. Bu da; mevcut seride mini model ile Pro Max arasında 500 dolarlık bir fiyat farkı olduğundan 'iPhone 14 mini' yerine seriye eklenecek olan iPhone 14 Max modelinin mininin aksine 'en ucuz iPhone' olmayacağı ve miniden 300 dolar daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Apple Türkiye, yerel fiyatlandırma ile iPhone'ları Türkiye'de dolar karşılığından daha uygun fiyata satışa sunuyor olsa da iPhone 14 Max'in olası mini modelden en az 4000 lira daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Tabi bu ekstra fiyata Türkiye'de uygulanan vergileri de eklediğimizde fark neredeyse iki katına çıkmış olacak ve iPhone 14 Max, olası iPhone 14 mini'den 8000 TL daha pahalı hale gelecek.

Bununla birlikte Apple, mini modeli seriden kaldırdığı için iPhone 14, serinin giriş modeli haline gelecek. Dolayısı ile Apple, fiyatlarda geçtiğimiz yıla göre herhangi bir artış yapmasa bile en uygun fiyatlı iPhone, en az 100 dolar daha pahalı olacak. Bunu Türkiye için hesapladığımızda ve bu farka vergileri de eklediğimizde ise Apple Türkiye iPhone 13 serisinden iPhone 14 serisine geçişte hiç zam yapmasa bile en ucuz iPhone 14 modelinin en ucuz iPhone 13 modelinden yaklaşık 3.000 TL daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.