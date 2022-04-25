iPhone 14'te A16 ve 48 MP Kamera Sadece 'Pro' Modelde Olacak

Bloomberg'ten Mark Gurman, Apple'ın iPhone 14 serisi ile ilgili olarak sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre beklentilerini ve tahminlerini paylaştı. Daha önce Apple ürünleriyle ilgili pek çok isabetli tahmin ve sızıntı gerçekleştirmiş olan Gurman, iPhone 14'te standart ve Pro modeller arasındaki ayrımın çok daha büyük bir uçuruma dönüşeceğine işaret etti.

Apple’ın bu yılki iPhone modellerini görmemize halen uzun bir süre varken yeni seri hakkında sürekli yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone’ların büyük çentiğinden en sonunda kurtulacağımızı gösteren görüntüler görmüşken, bugün telefonun içindeki donanım hakkında önemli iddialar ortaya atıldı.

Teknoloji sektörünün yakından takip ettiği bir isim olan Mark Gurman, Bloomberg’deki son yazısında iPhone 14 serisinde standart model ve Pro modellerin farklı işlemcilerle ve kameralarla geleceğini öne sürdü. Pro ve standart model arasındaki farkı daha da belirgin yapacak bu farklar kapsamında iPhone 14’ün standart modelinde 48 MP’lik geniş açılı kameranın olmayacağı öne sürüldü.

iPhone 14, iPhone 13'ün işlemcisini taşıyacak

Standart iPhone 14’ün iPhone 13 serisinde de gördüğümüz 12 MP’lik kamerayı taşıyacağı belirtilirken, bu durumun işlemcide de aynı olacağı söylendi. Gurman, iPhone 14’ün yeni A16 işlemcisini değil, iPhone 13’teki A15 işlemcisini taşıyacağını ifade etti. Bunun yanı sıra yeni seri hakkında sürpriz bir açıklama da yaptı.

iPhone 14, yeni bir modeli daha hayatımıza sokabilir:

Gurman, iPhone 14 serisiyle birlikte ‘Max’ ismini taşıyan bir modelin daha piyasaya sürülmesini beklediğini açıkladı. iPhone 14 Max olarak isimlendirilecek olan bu model, Pro’nun Max modelinde olduğu gibi standart modellerde de 6,7 inç büyüklüğünde ekran sunulmasını sağlayacak.

Uydu özelliği üzerinde çalışmalar sürüyor:

Gurman, son olarak Apple’ın uzun süredir üstünde çalışmaya devam ettiği uydu bağlantısı özelliğinin iPhone 14 ile gelebileceğini söyledi. Globalstar Inc. isimli uydu şirketiyle geliştirildiği söylenen söz konusu özellik ile hiçbir bağlantının olmadığı noktalarda bile alçak yörüngedeki uydular sayesinde acil durumlarda kısa mesaj gönderimi ve arama sağlayabilecek.