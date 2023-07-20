Herkesin merakla beklediği iPhone 15 serisi Eylül ayında gün yüzüne çıkacaktı. Ancak alınan bilgilere göre bu çıkış biraz ertelenecek gibi görünüyor.

Apple’ın önümüzdeki aylarda piyasaya çıkaracağı iPhone 15 serisinde öngörülen bir gecikme olduğu aktarıldı. Bank of America’da küresel menkul kıymetler analisti Wamsi Mohan’ın aktarışına göre seri birkaç hafta kadar gecikecek gibi duruyor.

iPhone 15 serisinin lansmanının ertelenme sebebinin maliyetle alakalı olduğunu aktaran Mohan, lansmanın da Ekim ayında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Seri, ilk etapta diğer serilere göre daha fazla üretilecek.

İlk yıl 84 milyon adet üretilecek olan seri, Eylül ayında bizlerle buluşacaktı. Eylül 2023’te sona eren mali yıl için iPhone satışlarının da beklenenden daha düşük olabileceğine dair endişeler mevcut. Wamsi Mohan, Apple'ın Eylül çeyrek gelirini 91,6 milyar dolarlık ortalama beklentinin altında 87,1 milyar dolar olarak bildireceğini tahmin ediyor.

Bu da iPhone 15 serisinin Ekim ayında piyasaya sürüleceği fikrine dayanıyor.

Ancak henüz erteleme için bir sebep belirtilmedi.

Bu sadece Mohan’ın bir tahmini. Olası bu durumda birkaç haftalık gecikme de olsa perde arkasında etkilerinin o kadar küçük olmayacağı düşünülüyor.

Tedarik zincirinin Eylül teslimatı için başladığı biliniyor ve normalden daha geç piyasaya sürülmesinin lojistik nedenleri olduğunu iddia eden herhangi bir rapor da şu an için yok.