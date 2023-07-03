Merakla beklenen iPhone 14, geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen tanıtımının ardından fiyatıyla bir miktar hayal kırıklığı yaşatmıştı. En uygun fiyatlı iPhone bile artık uygun fiyatlı olmaktan çıktı. Bu sebeple gelecek bir sonraki nesil olan iPhone 15’in fiyatının cep yakacağını tahmin etmek zor değil; peki fiyatını tahmin edebilir miyiz?

Biliyorsunuz ki piyasaya sürülen her telefon, ilk çıkış fiyatında sabit de kalmıyor. Üzerine binen vergilerle, enflasyonun etkisiyle gelen zamlarla birlikte de birkaç ay içinde bile telefonun fiyatı ilk duyduğumuz rakamın çok üstüne çıkabiliyor.

iPhone'ların bile yatırım olarak görüldüğü şu günlerde elbette gelecek olan yeni model de büyük bir merakla bekleniyor. Yine birçoğumuz alamayacak olsak da en azından fiyatını ve sunduğu özellikleri merak ediyoruz. Peki bir sonraki iPhone’u yatırım yapmak amacıyla bile olsa alabilecek miyiz?

Öyleyse önce iPhone 14 serisinin fiyatlarına bir bakalım:

iPhone 14 799 dolar iPhone 14 Plus 899 dolar iPhone 14 Pro 999 dolar iPhone 14 Pro Max 1099 dolar

Şimdi bir de iPhone 13 serisinin ilk piyasaya sürüldüğü fiyatlara bakalım:

iPhone 13 Mini 699 dolar iPhone 13 799 dolar iPhone 13 Pro 999 dolar iPhone 13 Pro Max 1099 dolar

Gördüğünüz gibi Apple'ın üretmeyi bıraktığı Mini modeli yerine gelen iPhone 14 Plus dışında tüm modellerin fiyatları aynı. iPhone 14 serisi çıktığı günden bu yana dolar bazında hiçbir zam almadı. Bu sebeple hâla aynı fiyatını koruyor.

Apple'ın yeni ürünlerini dolar bazında benzer rakamlardan satışa sunması zaten bilindik bir durum. Bu sebeple geleneğin iPhone 15'te de sürmesini bekleyebiliriz. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makale bu fiyatları bile özleyebileceğimizi söylüyor.

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine zam yapabilir.

Forbes tarafından yayımlanan bir rapora göre; iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde 200 dolarlık bir fiyat artışı görebiliriz. Bu durumda da iPhone 15 Pro'nun 1199 dolara, iPhone 15 Pro Max'in ise 1299 dolara satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Diğer modeller için ise beklentiler fiyatların dolar bazında aynı kalması yönünde. Ancak Pro ve Pro Max modeller için beklenen 200 dolarlık zammın iPhone 15 ve 15 Plus'ta da uygulanması durumunda fiyatlar beklenenden çok daha yüksek olabilir.

Bu sebeple iPhone 15 serisi için iki ihtimal düşünebiliriz: Ya Apple geleneği sürdürerek fiyatlarda zam yapmayacak ya da iPhone kullanmak için evini arabasını satan daha çok insan göreceğiz.

iPhone 15 tanıtılana kadar da kur yerinde saymayacak tabii.

Apple’ın gelecek nesilde depolama alanlarıyla ilgili bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bu sebeple 15 serisinin en uygun fiyatlı modelinin yine iPhone 15 128 GB olabileceğini tahmin etmek zor değil. Telefonun Türkiye fiyatını hesaplamak için ise tahminde bulunulması gereken ilk etken doların kaç TL olacağı.

Apple'ın yeni seriyi eylül ayında düzenlenecek olan etkinlikte tanıtması bekleniyor. Yani önümüzde daha uzun bir zaman dilimi var ve uzmanlara göre yıl sonuna kadar doların yükselişine devam etmesi olası.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Türkiye'de dolar kurunun yıl sonuna kadar 28 TL'ye çıkabileceğini ön gördüklerini belirtti. Ancak şu anda dolar kuru 26 TL bandında seyrediyor. Dolayısıyla da bu tahminden çok uzak değiliz.

Bir de vergisi var bu işin!

Bir telefona sahip olmak için ödeyeceğimiz miktar, yalnızca üretici firma tarafından belirlenmiyor. Hepimizin bildiği gibi üretici firmanın belirttiği satış fiyatının üzerine bir dizi vergi eklenerek nihai rakam ortaya çıkmış oluyor.

Ülkemizde telefon satın alırken %1 Kültür Bakanlığı'na, %12 TRT'ye, %50 ÖTV'ye, %18 KDV'ye para veriyoruz. Dolayısıyla telefona verdiğimiz para iki katına çıkmış oluyor.

E peki bizim iPhone'a ne oldu?

Beklentiler doların yükselmesi yönünde ancak 28 TL'ye bile maalesef ki iyimser bir tahmin gözüyle bakıyoruz. Dolardaki bu yükselişle birlikte Apple'ın tüm modellerine 200 dolarlık zam yaptığını düşünürsek neredeyse bir araba parasına telefon alabileceğiz. Zira bundan çok uzun bir zaman önce değil; 2019 yılında 100 bin TL'ye sıfır Fiat Egea Sedan sahibi olabiliyorduk ancak gidişata bakılırsa önümüzdeki aylarda 100 bin TL "bir telefon parası" olabilir.

Son günlerde Apple'ın iPhone 15 serisiyle birlikte global çıkış fiyatlarında değişiklik yapabileceği ihtimali ortalığı karıştırmış durumda. Böyle bir durumda Apple'ın global fiyatlarına 200 dolarlık zam yapması halinde iPhone 15 serisinde şu fiyatları görebiliriz:

iPhone 15 56.503 TL (999 dolar + vergiler) iPhone 15 Plus 62.159 TL (1099 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro 67.815 TL (1199 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro Max 73.471 TL (1299 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro Max (1 TB) 96.095 TL 1699 dolar + vergiler)

iPhone 15 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla eylül ayına kadar dolar kurunda yaşanabilecek değişiklikleri de ön görerek bir tahminde daha bulunabiliriz.

Apple'ın global bir zam uygulamaması halinde ise yine ülkemizdeki dolar kuruna bağlı fiyatlandırmalar değişiklik gösterebilir. Dolar kurundaki artışın bu şekilde devam etmesi ve doların 30 TL'ye çıkması da oldukça muhtemel. Böyle bir durumda da iPhone 15 fiyatları şu şekilde olabilir:

iPhone 15 48.419 TL (799 dolar + vergiler) iPhone 15 Plus 54.479 TL (899 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro 60.539 TL (999 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro Max 66.599 TL (1099 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro Max (1 TB) 96.899 TL (1599 dolar + vergiler)

Diyelim ki yukarıda görmüş olduğunuz bu tahminimiz fazla iyimser kaldı ve eylül ayına kadar dolar 32 TL'ye kadar yükseldi. Böyle bir senaryoda ise global fiyatlarına zam yapılmadığı takdirde iPhone 15 serisinin fiyatları şu şekilde olabilir:

iPhone 15 51.647 TL (799 dolar + vergiler) iPhone 15 Plus 58.111 TL (899 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro 64.575 TL (999 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro Max 71.039 TL (1099 dolar + vergiler) iPhone 15 Pro Max (1TB) 103.359 TL (1599 dolar + vergiler)

Şunu da belirtmeliyiz ki Apple uzun bir süredir dolar bazında bakıldığında fiyatlarda büyük bir değişiklik yapmadı. Daha önceki serilerde de gördüğümüz gibi depolama alanlarında yapılabilecek değişiklikler bile fiyatların farklı olmasına sebep olabilir.

Şimdiye kadar ortaya çıkan iddiaların büyük bir kısmı Apple'ın iPhone 15 ve 15 Plus'ta herhangi bir zam uygulamayacağı yönünde. Ancak Türkiye fiyatlarına kur artışına bağlı olarak zam gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla dolar kurunun 30-32 TL seviyesine çıkması durumunda da yukarıdaki tablolarda görmüş olduğunu fiyatları görmemiz mümkün.

Elbette ki bu fiyatlar yalnızca bizim tahminlerimizden ibaret, gerçekte ne olacağını ise bekleyip göreceğiz. Peki sizce fiyatlar nasıl olacak?

iPhone 15 serisiyle ilgili şimdiye kadar ortaya atılan iddialardan bazıları ilginizi çekebilir: