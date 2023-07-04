Yeni bir sızıntıya göre iPhone 15 ailesi, iPhone 14'e kıyasla çok daha büyük bataryalarla gelecek. Bu konudaki en büyük değişiklik, standart iPhone 15 modelinde olacak.

Apple’ın yeni telefonları olacak iPhone 15 ailesi, birkaç ay sonra bizlerle buluşacak. Seri için heyecanlı bekleyiş sürerken cihazlar hakkında sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Şimdi ise telefonların bataryasıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

ITHome tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bir rapora göre iPhone 15 serisi, selefinden daha büyük bataryalarla gelecek. Sızıntıya göre iPhone 15 ailesindeki tüm cihazlarda büyük değişiklikler göreceğiz.

İddiaya göre bataryalardaki en büyük değişiklik, standart iPhone 15 modelinde olacak

ITHome’un iddiası, iPhone 15 serisinin batarya kapasitesinde 350 mAh ve 600 mAh arasında artış olacağını ortaya koyuyor. Bu bilgilerin kesin olmadığını belirtelim. Kaynak, bilginin %80 oranında doğru olduğunu söylüyor.

İddiaya geri dönecek olursak kaynak, standart iPhone 15’in %18, iPhone 15 Plus’ın %13,6, iPhone 15 Pro’nun %14,1, iPhone 15 Pro Max’in ise %10,9’luk bir batarya büyümesiyle geleceğini ortaya koyuyor. Buna göre iPhone 15 ailesinin bataryaları şu şekilde olacak;

iPhone 15 - 3877 mAh (iPhone 14’te 3279 mAh)

iPhone 15 Plus - 4912 mAh (iPhone 14 Plus’ta 4325 mAh)

iPhone 15 Pro - 3650 mAh (iPhone 14 Pro’da 3200 mAh)

iPhone 15 Pro Max – 4852 mAh (iPhone 14 Pro Max’te 4323 mAh)

Söylenti doğru çıkarsa, batarya ömrü konusunda birden fazla saat artış görmemiz muhtemel. Ancak, her yeni cihazın güç gereksinimleri önceki nesillerden farklılık gösterebildiğinden değişimin tüketiciye çok kesin olarak yansıyamama ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerek.

iPhone 15 fiyatları hakkındaki tahminlerimiz için;