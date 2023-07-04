Apple'ın iPhone 15 serisinde iki yeni renk seçeneği sunacağı iddia edildi. Buna göre Pro modellerde koyu kırmızı ya da diğer adıyla kızıl, normal modellerde ise nane yeşili renk sunulacak. Benzer iddialar geçmişte de dile getirilmişti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisi telefonlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, yeni akıllı telefonlarda yeni renk seçenekleri sunmaya başlayacağı iddia edildi. Benzer iddialar geçmişte de dile getirilmişti.

Geçmişte de dile getirildiği gibi; iPhone 15 Pro'da kızıl renk kullanılacağı iddia ediliyor. Bu renk seçeneği, iPhone 15 Pro Max'te de karşımıza çıkacak. Ancak iPhone 15 ile iPhone 15 Plus'ta bu renk seçenekleri mevcut olmayacak.

iPhone 15 Pro'daki renk, muhtemelen böyle görünecek:

Aslına bakacak olursak Apple, bazı iPhone modellerinde kırmızı rengi zaten tercih ediyor. Ancak "(PRODUCT)RED" olarak isimlendirilen bu varyant ile iPhone 15 Pro'da bulunacağı söylenen kırmızı aynı olmayacak. Kaynaklara göre koyu, kan kırmızı renginde iPhone'lar gelecek.

iPhone 15 ile Plus modelde ise nane yeşili renginden bahsediliyor!

İddialara göre Apple, iPhone 15 ile iPhone 15 Plus'ta ise nane yeşili rengini tercih edecek. Ama burada kafa karıştıran bir husus var. Nane veya mint yeşili rengi, bazen mavi gibi görünebiliyor. Bu bağlamda; geçenlerde de turkuaz renkli iPhone 15'in yolda olduğu iddiaları gündeme geldi. Kaynakların kast ettikleri rengin yeşil olan nane yeşili mi yoksa maviye çalan nane yeşili mi olduğu belli değil. Bu arada; Apple'ın iPhone 11 ve iPhone 12'de yeşil renk seçeneği sunduğunu hatırlatalım.

Apple'ın iPhone 15 serisiyle ilgili planlarını eylül ayında gerçekleştirmesini beklediğimiz lansmanda net olarak göreceğiz. Ancak daha öncesi için söyleyebileceğimiz net bir şey yok.