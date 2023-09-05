iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin, geçtiğimiz yılki modellere göre dünya çapında zam göreceği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Ancak Tim Cook'un şubat ayında yapmış olduğu açıklama da aklımızın bir kenarında durmaya devam ediyor...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki günlerde bir lansman gerçekleştirecek ve bu lansman kapsamında iPhone 15 ailesini tanıtacak. Tanıtıma günler kala gelen son haberlerse özellikle Pro model hayali kuran tüketicileri üzecek türden. Zira farklı farklı kaynaklardan gelen haberler, iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te ciddi fiyat artışları olabileceğini öne sürüyor. Tabi bunların şu aşamada birer iddiadan ibaret olduğunu, neredeyse her yıl benzer ihtimallerin konuşulduğunu unutmayalım.

Apple, iPhone 14 Pro'yu 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Aslına bakacak olursak uzun zamandır 1.000 doların Apple için bir baraj olduğunu söylemek mümkün. Ancak hem Pro Max modelindeki periskop kamera, hem Pro modellerde titanyum gövde kullanılacak olması hem de dünya çapında hepimizin malumu olan enflasyonist dönem, bu yılki "iPhone'lara zam gelecek" iddialarını daha gerçekçi kılıyor. Tabi bizim için iPhone'lara zam gelecek olması dünyanın geri kalanına kadar nadir bir gelişme değil...

Pro modellerde en az 100 dolar zam görebiliriz

Akıllı telefon sektörünün deneyimli analistleri arasında yer alan Luke Lin tarafından paylaşılan iddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te önceki modellerle kıyaslandığında "büyük bir fiyat artışı" yapacak. Lin, söz konusu zammın ne kadar olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Öte yandan; Bloomberg'den Mark Gurman'ın da geçmişte benzer açıklamalar yaptığını söyleyelim. Yani olası zam, tek bir kaynaktan dile getirilmiyor.

Geçmişte iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile ilgili açıklama yapan sızıntı kaynakları, telefonların iPhone 14 serisine kıyasla en az 100 dolar pahalı olabileceğini söylemişlerdi. Bu tahminler doğru çıkarsa iPhone 15 Pro 1.099 dolar, iPhone 15 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Son söz Apple tarafından 12 Eylül'de söylenecek.

Peki zam gerçekleşirse; iPhone 15 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Apple, mevcut iPhone 14 Pro modeli için 62.541 TL fiyat belirlemiş durumda ve resmi sitesine girdiğimizde bu fiyatın 30.204 TL'sinin KDV ve yasal ücretler olduğunu görüyoruz. Yani iPhone 14 Pro'nun vergisiz Türkiye fiyatı 32.337 TL. Cihazın ABD fiyatının 999 dolar olduğunu düşünürsek Apple'ın dolar/TL paritesini 32,3 aldığını varsayabiliriz. Peki bu durumda iPhone 15 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar olur?

1.099 dolarlık fiyatı 32,3 TL'lik Apple'ın dolar kuruyla çarptığımızda 35.573 TL'lik bir vergisiz fiyata ulaşıyoruz. Bu fiyatı %50 ÖTV, %20 KDV, %12 TRT bandrolü ve %1 Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı payı ile çarptığımızda 72.432 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. Yani Apple Türkiye, mevcut kur, kâr payı, nakliye oranlarını korursa iPhone 15 Pro, ülkemizde iPhone 14 Pro'dan yaklaşık 10.000 TL daha pahalı olacak diyebiliriz.

Tim Cook, iPhone'a zam yapmaktan korkmuyor...

Tim Cook, 2023'ün şubat ayında yaptığı bir açıklamada iPhone modelleri için fiyat endişesi yaşamadıklarını söylemişti. Cook'a göre iPhone modellerine zam gelse de insanlar, bu akıllı telefonları satın almaya devam edecekler. İşte sektör kaynaklarının iddiaları ile Tim Cook'un geçmişteki açıklamalarını birleştirdiğimizde, iPhone 15 ailesine yapılacak bir zammın kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söylemek mümkün.