Çin'de Apple mağazasına giden bir kadın, ilginç bir iPhone 14 Plus hırsızlığı gerçekleştirdi. Kısa sürede yakalanan kadın, güvenlik kameralarına komik görüntüler bıraktı.

Çin'de trajikomik bir iPhone 14 Plus hırsızlığı yaşandı. Bir Apple mağazasına giren kadın, daha önce benzerine rastlanmamış bir şey yaparak telefonu çalmayı başardı. Ancak hırsızlık uzun sürmedi. Çinli kolluk kuvvetleri, kısa bir süre içerisinde kadını yakaladılar. Gelin hep birlikte yaşanan bu ilginç olaya bakalım.

Fujian eyaletinde yaşamını sürdüren kadın, teknoloji perakendecisine gitti ve sıradan bir müşteri gibi dolaşmaya başladı. Daha sonra gözüne kestirdiği iPhone 14 Plus'ı incelemeye başlayan kadın, bir anda telefonu standa bağlayan hırsızlık önleme kablosunu kemirmeye başladı. Bir süre uğraştıktan sonra kabloyu koparmayı başaran kadın, telefonu alıp kayıplara karıştı. Mağaza görevlilerinin olayı fark etmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polisler, hırsızın kim olduğunu tespit edip, harekete geçtiler.

Güvenlik kamerası, kadının kabloyu nasıl kemirdiğini anbean kaydetti

Güvenlik kablosunu kemirirken kameralara komik bir kayıt bırakan hırsızın ilk ifadesi, Çinli kolluk kuvvetleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre kadın, aslında bir iPhone 14 Plus satın almak için Apple mağazasına gitmişti. Ancak fiyatı yüksek bulan kadın, çareyi hırsızlık yapmakta bulmuştu. Tabi bu girişim başarısız oldu.

Apple'ın dünya genelinde popüler bir marka olması, hırsızların bu markaya ait ürünleri hedef tahtalarına oturtmalarına yol açıyor. Haliyle, Çin'de yaşanan olay bir ilk değil. Hırsızlar, geçmiş dönemlerde mağazaların duvarlarını delerek bile Apple ürünleri çalmışlardı. Ayrıca Apple, kaçakçılar için de favori markalardan bir tanesi. Dünyanın neresinde olursanız olun, bu tür olayların yaşanması doğal...

Hırsız kadının güvenlik kablosunu kemirdiği anları aşağıdan izleyebilirsiniz: