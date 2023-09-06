iPhone 15 ve iPhone 15 Pro maketlerinin görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan video, yaklaşmakta olan telefonların tüm renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 15 ailesi için gün sayarken telefonlarla ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Bu bağlamda; bir sızıntı kaynağının servis ettiği yeni bir video, iPhone 15 ailesinin tüm renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte iPhone 15 renklerine yakından bakalım.

Teknoloji dünyasının bilindik sızıntı kaynakları arasında yer alan Jon Rettinger, iPhone 15 maketlerine ulaşmayı başardı. Bu maketler, Apple'ın kılıf üreticileri için gönderdiği kalıplar ve sızıntılar göz önüne alınarak üretildiğinden güvenilir kabul edilebilir. Bir video paylaşan Rettinger, bu video ile hem standart hem de Pro modellerin renk seçeneklerini gün yüzüne çıkarmış oldu.

iPhone 15 ile başlayalım:

Jon Rettinger tarafından paylaşılan videoya göre iPhone 15, 5 farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu renkler beyaz, mavi, siyah, sarı ve pembe olacak. Renk seçimleri fena değil. Ancak Apple, bu yıl daha çok baskın tonlar kullanmamış gibi görünüyor. Hatta mavi ile beyaz renk seçeneği birbirine oldukça yakın. Sarı renkli iPhone 15 ise eski gold renk seçeneğinden oldukça uzak.

iPhone 15'in renk seçeneklerinin gösterildiği video:

iPhone 15 Pro'nun renk seçenekleri ise şöyle olacak:

iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te ise koyu mavi, siyah, titanyum gri ve beyaz renk seçenekleri sunulacak. Geçmişte ortaya atılan iddialar gold rengin olmayacağını ileri sürüyordu ki maket görüntüleri, bu durumu doğrular nitelikte. İşin ilginç yanı, sızdırılan 'kırmızı iPhone 15' ne standart ne de Pro modeller arasında yer almıyor.