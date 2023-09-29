iPhone 15 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu

Apple, iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını Türkiye'de resmen satışa sundu. Tüketiciler, bu akıllı telefonları an itibarıyla satın alıp, kullanmaya başlayabiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştirdiği iPhone 15 serisi için beklenen gün geldi. Şirket, yeni telefonlarını Türkiye'de resmen satışa sundu. Kullanıcılar, bugün itibarıyla iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten birini satın alıp, kullanmaya başlayabilirler.

Apple'ın iPhone 15 serisi, 49.999 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Serinin en yüksek donanımlı versiyonu olan 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'i satın almak isteyen bir kullanıcının ise 92.999 TL'yi gözden çıkartması gerekecek. Eğer telefonu Apple'ın kendi internet sitesinden çoktan sipariş verdiyseniz de teslimat süreciniz çoktan başlamış durumda. Sipariş kodu ile takibini yapmanızı tavsiye ederiz.

Ancak önemli bir problem var: Apple'ın kendi satışlarında bekleme süresi çok uzun

Apple'ın internet sitesini kontrol ettiğimizde, diğer teknoloji perakendecilerinin daha avantajlı bir pozisyonda olduklarını görüyoruz. Zira Apple'ın kendi internet sitesini kullanarak bugün iPhone 15 siparişi geçerseniz, hayli uzun bir bekleme süresi ile karşılaşacaksınız. Bu bağlamda;

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için 5-6 hafta

iPhone 15 Pro için 6-7 hafta

iPhone 15 Pro Max içinse 7-8 hafta

bekleme süresi gösteriliyor. Diğer teknoloji perakendecilerine baktığımızda ise bugün kargolama yapılabileceği bilgisini görüyoruz. Bunun tamamen stoklarla ilgili olduğunu unutmamak lazım. Birkaç saat sonra telefonların üçüncü taraf perakendecilerde de tükendiğini görebiliriz.

Bu arada; İstanbul'da yaşayan bireyler iPhone 15 konusunda daha şanslılar. Apple'ın İstanbul'daki mağazalarını ziyaret ederseniz, bu akıllı telefonları hemen şimdi satın alabiliyorsunuz.

iPhone 15 modellerinin özellikleri ve fiyatları için:

iPhone 15 alınır mı? diyenler için hazırladığımız inceleme videosu için: