iPhone 15 serisi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Seride iki yeni renk seçeneği daha olacağı ortaya atıldı. Ayrıca iPhone 14 Pro'da gördüğümüz mat arka yüzey de iPhone 15'te yer almaya devam edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşık 3 ay sonra iPhone 15'i tanıtacak. Zaman giderek daralırken, iPhone 15 ile ilgili iddialar kazanı da her geçen gün biraz daha fazla kaynıyor. Gelen son haberler ise iPhone 15'in iPhone 14 Pro ile önemli bir ortak noktaya sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Bugüne kadar dile getirilen iddialar, iPhone 15'in iPhone 14 Pro'daki 48 MP ana kamera ve Dynamic Island özelliklerini alacağını ortaya koydu. Yeni iddialar, iPhone 14 Pro'daki mat arka yüzeyin de iPhone 15'e geleceğini ortaya koyuyor. Bu iddianın gerçek olması halinde iPhone 15, tasarım olarak iPhone 14'ten çok daha premium hissettiren bir model olarak karşımıza çıkabilir. Bu bilginin kaynağının iPhone 14'e sarı renk seçeneği geleceğini ilk ortaya çıkaran kişi olduğunu söyleyelim.

Koyu kırmızı ve turkuaz iPhone 15 yolda olabilir



*temsili görsel

iPhone 14 ile iPhone 14 Plus modellerinde parlak bir arka yüzey bulunuyor. Pro modellerde ise bunun yerine mat bir arka yüzey var. Peki Pro modeller ile normal modeller arasında hiç fark olmayacak mı? Kaynağımız bununla ilgili net bir şey söylemiyor ancak Apple, bu yıl önemli bir adım atıp, Pro modellerde titanyum çerçeve kullanmaya başlayabilir. Bunu eylül ayında göreceğiz.



​*temsili görsel

Aynı kaynağa göre Apple, iPhone 15 ile birkaç yeni renk seçeneğini de tüketicilere ulaştıracak. Kaynağın iddiasına göre bu renklerden bir tanesi koyu kırmızı olacak. Ancak bu renk (PRODUCT)RED olarak isimlendirilen seçenekten ayrı olacak ve sadece Pro modelde bulunacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta ise turkuaz renk seçeneğinin bulunacağı öne sürülüyor. Sen son iPhone 13 serisinde mavi tonlarında renk seçenekleri görmüştük.