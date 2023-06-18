Bartu Küçükçağlayan, Dougie George ve Melis Sakaoğlu'nun rol aldığı belgesel tadındaki reklam filmi, iPhone 14 Pro'nun makro çekim, hareket modu ve sinematik mod özellikleri ile çekildi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde uzun bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıtan Apple, bu kez de Bartu Küçükçağlayan ile çektiği iPhone 14 reklamıyla gündeme geldi.

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden biri olan Bartu Küçükçağlayan, Apple'ın "iPhone 14 Pro ile Çekildi: Büyük Kaçış" isimli reklam filminde rol aldı.

iPhone 14 Pro ile çekilen reklam filmi:

Hatırlayacağınız üzere Apple uzun bir süredir yeni telefon modellerini, çektikleri fotoğraflarla tanıtmaya devam ediyor. Ancak aynı reklam tarzı bu kez belgesel tadında bir video olarak karşımıza çıktı.

iPhone 14 Pro ile çekilen ve Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı reklam filmi saatler içinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi.