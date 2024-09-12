Yakın zamanda tanıtılan iPhone 16 serisinin şarj özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. iPhone 16 serisi, USB-C ile 45W'a kadar kablolu şarj desteği sunacak.

iPhone 16 geçtiğimiz günlerde tanıtılmış olsa da yeni cihazların satışa çıkması için bir hafta kadar daha beklemek gerekiyor. Yeni iPhone 16 serisinde MagSafe kablosuz şarj özellikleri olacağını ve bu sistemin 25W şarjı desteklediğini biliyoruz. Görünüşe göre Apple, biraz daha güçlendirilmiş olan USB-C kablolu şarj desteği de getiriyor.

Apple muhbiri ShrimpApplePro'nun yaptığı X paylaşımında, Çin'de iPhone 16 için alınmış olan CQC sertifikası görülebiliyor. Gönderide tüm modeller yer alıyor ve her modelin 5-15V ve 3A ile test edildiği görülüyor. Bu da cihazların 45W şarj desteği sunduğunu gösteriyor. Apple ise Glowtime etkinliğinde bu konuda hiçbir detay paylaşmamıştı.

iPhone 15 ile arasındaki fark büyük

Aslında Apple'ın getirdiği yeni USB-C şarj desteği, çok daha yüksek şarj desteğine sahip diğer akıllı telefonların yanında zayıf kalmasına rağmen bir önceki nesilden daha iyi bir şarj sunuyor. Karşılaştırma olması açısından iPhone 15 serisine baktığımızda 27-29W USB-C şarj desteği görüyoruz.

Apple, USB-C şarj özelliğini birkaç yıldır kullanıyor olsa da bu özelliği geliştirmek için çok da fazla bir çaba harcadıklarını söylemek mümkün değil. Zaten Cupertino merkezli teknoloji devinin elinden gelse üzerinde hiçbir port bulunmayan telefonlar yapıp kablosuz şarja geçmek istediği biliniyor ancak AB düzenlemeleri gibi nedenlerden dolayı bu alanda istedikleri adımları atamıyorlar.